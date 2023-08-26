السبت, أغسطس 26, 2023
الرئيسيةالهدهد"ذوق لواءات".. ما هدف السيسي من وراء هدم تاريخ القاهرة وتراثها المعماري؟
الهدهد

“ذوق لواءات”.. ما هدف السيسي من وراء هدم تاريخ القاهرة وتراثها المعماري؟

عملية تحديث القاهرة التي يقف ورائها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تأتي بتكلفة ثقافية باهظة

كتب باسل سيد
حملة تدمير لآثار القاهرة وتراثها
- Advertisement -

وطن- شن السياسي المصري البارز ونائب الرئيس السابق محمد البرادعي، هجوما عنيفا على النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، على خلفية حملة التدمير التي تقوم بها الحكومة لآثار القاهرة وتراثها المعماري بحجة تطوير المنطقة.

ومنذ فترة استهدفت عمليات الهدم مناطق (جبانات المماليك والسيدة عائشة، والسيدة نفيسة والإمام الشافعي) والتي تعج بالتراث الإسلامي، بهدف إنشاء كباري ومحاور بتوصية السيسي الذي يستبعد بالمطلق دراسات الجدوى، بل والدراسات بأنواعها.

و عملية التحديث المزعومة والمتواصلة دون هوادة للمدينة العتيقة “القاهرة”، تتضمن هدم وردم بعض المقابر التاريخية والمراكز الثقافية وورش العمل الحرفية، التي حكت لعقود تاريخ مصر العريق، بينما اختفى عدد متزايد من الأحياء القديمة، وتم نقل العائلات التي تسكنها على مدار أجيال متعاقبة إلى أطراف العاصمة.

حكومة السيسي تنوي هدم مقبرة تاريخية مترامية الأطراف في جنوب القاهرة
حكومة السيسي تنوي هدم مقبرة تاريخية مترامية الأطراف في جنوب القاهرة

البرادعي للسيسي ونظامه: كفانا جهلا

محمد البرادعي، ضاق ذرعا بما يحدث وخرج عن صمته مطالبا السلطات المصرية بوقف عمليات هدم الآثار الإسلامية.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “ماضينا بكل ما يمثله من تراث وثقافة وعمارة وأدب وفن… هو ركيزة حاضرنا وأساس مستقبلنا.”

وتابع:”لماذا الإصرار ولو بحسن نية على تدمير هويتنا ومصريتنا بحجة تطوير التراث.. التراث لايتم “تطويره” وانما يتم “الحفاظ عليه” كما هو.”

- Advertisement -

واختتم نائب الرئيس المصري السابق:”رجاءا كفانا جهلا … استعينوا بأهل الخبرة”.

السيسي يحدث القاهرة بتكلفة ثقافية باهظة

من جانبها قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن عملية تحديث القاهرة التي يقف ورائها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تأتي بتكلفة ثقافية باهظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التحديث المتواصلة دون هوادة للمدينة العتيقة تتضمن هدم وردم بعض المقابر التاريخية والمراكز الثقافية وورش العمل الحرفية، التي حكت لعقود تاريخ مصر العريق، بينما اختفى عدد متزايد من الأحياء القديمة، وتم نقل العائلات التي تسكنها على مدار أجيال متعاقبة إلى أطراف العاصمة.

ولفت الصحيفة إلى أن عملية التحديث والتنمية التي قال السيسي، إنها لن تترك مكانا في مصر، تتضمن أيضا إنشاء طرق جانبية وجسور جديدة

وذكرت أن هذه العملية تتم بسرعة كبيرة، حيث لم يتمكن سائقو سيارات الأجرة وحتى خرائط غوغل من مواكبة ذلك

“تدمير بدون تفسير”

وقبل بضعة أسابيع، وصلت جهود التحديث إلى الفسطاط، أقدم منطقة في المدينة، والتي تأسست كعاصمة لمصر قبل قرون من ظهور القاهرة.

وأوضحت أن أحد المسؤولين طلب إخلاء “درب 1718” المركز الثقافي الشعبي الذي أسسه الفنان معتز نصر الدين، أسسه في الحي قبل 16 عاما.

وقال نصر الدين (62 عاما) إن الحكومة ستقوم بتوسيع الطريق خلفه لبناء طريق سريع مرتفع.

صاحب هذه الحركة، انتقادات واسعة بسبب ظهور الحفارات والجرافات الحكومية قرب الممتلكات الخاصة دون أي إشعار تقريبًا.

وقال نصر الدين وأصحاب ورش الفخار، إن المسؤولين المحليين لم يقدموا أمر هدم مكتوبا أو أي أوراق أخرى.

من جانبه، قال محمد عابدين (48 عاما) صاحب إحدى الورش المقرر تدميرها: “كل يوم تستيقظ ولا تعرف ماذا سيحدث” مشيرا إلى إن عائلته كانت تصنع الفخار في المنطقة منذ عشرينيات القرن الماضي.

يقول ممدوح صقر، المهندس المعماري المتخصص في التخطيط الحضري: “إذا تعرضت للغزو، فكل ما يهمك هو آثارك وأشجارك وتاريخك وثقافتك”.

ثم تابع “الآن يتم تدمير كل شيء، ودون سبب، بل دون أي تفسير”.

“ذوق لواءات”

عادة ما يشرف الجيش المصري القوي على بناء الطرق والجسور والمشاريع الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ويقول سكان القاهرة، إن المسؤولين يميلون إلى تجاهل نصائح الخبراء ومخاوف المواطنين.

أدى انتشار المشاريع التي تقودها المؤسسة العسكرية إلى ظهور عبارة في مصر هي “ذوق لواءات”، وهي تعبير ضمني ساخر لما يجري.

في غضون ذلك، اختفت العديد من الحدائق والأشجار التي حرصت السلطات في مصر على الحفاظ عليها سابقا، ما أدى إلى تقليص المساحات الخضراء الضئيلة التي كانت تتمتع بها القاهرة في السابق.

حلت محل تلك الحدائق، أكشاك الوجبات السريعة والمقاهي، والطرق الجديدة ومحطات الوقود المملوكة للجيش، التي تصطف على جانبي ضفاف النيل التي كانت ذات يوم خضراء خصوصا في الزمالك وهليوبوليس.

المصدرصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بعد تحويل قصته لمسلسل.. من هو “سفاح الجيزة” الحقيقي وكيف تخلص من جثث ضحاياه؟

الهدهد

“طلاق سعيد”.. مصرية تحتفل بطلاقها وتوزع الذهب على الحاضرات (فيديو)

الهدهد

طالبات عمانيات بشعر مكشوف يصافحن السلطان في مصر.. فيديو نادر قبل 40 عاما

الهدهد

عمرو واكد يكشف مصدر إنفاقه بعد 5 سنوات من مغادرته لمصر

الهدهد

بعد فشل مصري وتحذير عربي .. المقاومة تتأهب لمعركة جديدة

الهدهد

وزير مصري سابق: البحث عن كومبارس لمنافسة السيسي “مسرحية هابطة” (فيديو)

الهدهد

المؤبد لضابط الجيش زياد حسام الدين قاتل الدكتورة بسمة بحادث مدينتي

تقارير

6 دول جديدة في بريكس.. ماذا يعني انضمام السعودية ومصر وعلاقة ذلك بهيمنة الدولار؟

الهدهد

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

اقتصاد

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

الهدهد

أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له

تقارير

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

آخر ما قاله.. وليد المطيري أحد ضحايا فاطمة المؤمن وفيديو مؤثر

بعد تحويل قصته لمسلسل.. من هو “سفاح الجيزة” الحقيقي وكيف تخلص من جثث ضحاياه؟

أخت زوجة الوليد بن طلال السابقة نموذجا.. “الإذلال” ضريبة عودة المعارضين لأحضان السلطة

تفجّر آمال التسوية بين الملك تشارلز والأمير هاري .. و”ويليام” لن يغفر لأخيه!

“طلاق سعيد”.. مصرية تحتفل بطلاقها وتوزع الذهب على الحاضرات (فيديو)

فاطمة المؤمن تنهار أثناء التحقيق وتعترف بالحقيقة بعد وصول التحاليل

حجمه مخيف.. أكبر أرنب في العالم يحمله صاحبه بصعوبة كبيرة (فيديو)

ما فعله رونالدو مع طفلة كفيفة من فلسطين يلقى تفاعلا كبيرا (شاهد)

هكذا قهرت فخرية خميس السرطان ونصيحة هامة لمن يعيش نفس تجربتها

طالبات عمانيات بشعر مكشوف يصافحن السلطان في مصر.. فيديو نادر قبل 40 عاما

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC