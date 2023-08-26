دهشة ساديو ماني بعد رؤية شقيق زميله لاجامي لاعب النصر (شاهد)

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وطن- أثار دهشة النجم السنغالي الدولي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، بعد مشاهدة توأم زميله قاسم لاجامي في مباراة الفتح والنصر، ضمن ختام منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز.

وفوجئ السنغالي ماني بالتشابه الكبير بين قاسم لاجامي. لاعب الفتح مع شقيقه علي لاجامي لاعب نادي النصر، حيث لا يعرف اللاعب بأن زميله لديه توأم يلعب في أحد الأندية بدوري روشن الممتاز لكرة القدم.

دهشة ساديو ماني بعد رؤية شقيق لاجامي

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مفاجئة السنغالي ساديو ماني بالتشابه الشديد من التوأم لاجامي، خلال السلام المتبادل بين الفريقين. قبيل بدء مباراة الفتح والنصر الماضية في منافسات الدوري السعودي الممتاز.

No no Sadio, he's not our Lajami

That's his twin 😂 pic.twitter.com/KQnsohBhUr — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 25, 2023

كما ويتضح بأن السنغالي ساديو ماني لم يكن لديه المعرفة بوجود توأم لزميله علي لاجامي مدافع النصر السعودي، وهو ما أثار دهشة اللاعب. بعد رؤية قاسم لاجامي لاعب نادي الفتح السعودي.

إصابة علي لاجامي

وكان مدافع النصر علي لاجامي، قد غاب عن مباراة الفتح والنصر الماضية، في منافسات الجولة الثالثة في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، بسبب داعي الإصابة.

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كما وانضم السنغالي ساديو ماني إلى صفوف نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بصفقة بلغت. نحو 40 مليون يورو حتى صيف 2027.

وحقق فريق النصر الفوز الأول له في منافسات الدوري الممتاز. بعد هزيمتين متتاليتين، أمام الفتح، بخماسية نظيفة دون مقابل في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، الجمعة.

كما وشهدت المباراة تسجيل الدون رونالدو الهاتريك الثالث له في منافسات الدوري السعودي. وال63 في مشواره الكروي، إلى جانب تسجيل زميله السنغالي ساديو ماني ثنائية رائعة، كانت واحدة من صناعة صاروخ ماديرا البرتغالي.

يشار بأن النصر يحتل المركز العاشرة من ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة بطل الموسم المنصرم برصيد 9 نقاط حتى الآن.