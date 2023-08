دهشة ساديو ماني بعد رؤية شقيق زميله لاجامي لاعب النصر (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أثار دهشة النجم السنغالي الدولي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، بعد مشاهدة توأم زميله قاسم لاجامي في مباراة الفتح والنصر، ضمن ختام منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز.

وفوجئ السنغالي ماني بالتشابه الكبير بين قاسم لاجامي. لاعب الفتح مع شقيقه علي لاجامي لاعب نادي النصر، حيث لا يعرف اللاعب بأن زميله لديه توأم يلعب في أحد الأندية بدوري روشن الممتاز لكرة القدم.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مفاجئة السنغالي ساديو ماني بالتشابه الشديد من التوأم لاجامي، خلال السلام المتبادل بين الفريقين. قبيل بدء مباراة الفتح والنصر الماضية في منافسات الدوري السعودي الممتاز.

No no Sadio, he's not our Lajami

That's his twin 😂 pic.twitter.com/KQnsohBhUr

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 25, 2023