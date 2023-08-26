بعد تحويل قصته لمسلسل.. من هو “سفاح الجيزة” الحقيقي وكيف تخلص من جثث ضحاياه؟

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وطن- تصدر مسلسل “سفاح الجيزة”، بطولة الفنان أحمد فهمي وعدد من ألمع النجوم الذي بدأ عرضه على منصة “شاهد vip” مؤشرات البحث على جوجل تريند ومنصات التواصل الإجتماعي.

وتدور أحداث المسلسل الذي يتناول قصة حقيقية دارت أحداثها في سنة 2020، في محافظة الجيزة حول شخصية ” قذافي عبد العاطي ” المعروف إعلامياً بلقب “سفاح الجيزة“.

وهو تاجر تخصص في إزهاق روح كل من يعيق طريقه نحو النصب والاحتيال، حتى وإن كان صديقه المقرب أو زوجته.

وكانت حصيلة تلك الجرائم التي قام بها “قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني” 4 جرائم، وهم: صديقه المقرب المهندس رضا وزوجته فاطمة، ونادين شقيقة زوجته وزوجة أخرى.

وفي عام 2020 حوكم القاتل المتسلسل المشتبه به، القذافي فرج بعد اعترافه بأربعة جرائم قتل بالإضافة إلى ارتكاب جرائم أخرى بما في ذلك سرقة الهوية والسطو.

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وألقي القبض على فرج الملقب بـ”جزار الجيزة ” للاشتباه في قيامه بسرقة أموال ومجوهرات من سيدة تزوجها بعد استخدام هوية مسروقة.

وأثارت القضية التي أسدل الستار عليها بإعدام القاتل الرأيَ العام، وكشفت التحقيقات التي أجرتها المحكمة المصرية آنذاك أن الضحية الأولى المزعومة لفرج كانت امرأة خطبها بعد أن أقام علاقة مع شقيقتها.

وذكرت التقارير أنه عندما هدد الخطيب بفضح علاقته الغرامية، قُتلت ودُفنت داخل شقته بالجيزة بحي بولاق الدقرور.

قتل صديق طفولته الثري

كما قتل فرج صديق طفولته الثري- رضا – في عام 2015 بعد أن أراد الأخير، المقيم في المملكة العربية السعودية، استعادة أموال الاستثمار التي قيل إن فرج سرقها منه أثناء تواجده في الخارج -كما أشارت صحيفة “العربي الجديد“- في تقرير لها باللغة الإنكليزية.

مضيفة أن رضا عندما كان في رحلة إلى مصر، زعم ممثلو الادعاء أن فرج دعاه إلى منزله لتناول العشاء وقام بتسميمه، بعد أن أعد حفرة بعمق مترين داخل شقته بالجيزة للتخلص من الجثة.

ولإخفاء جريمة القتل، أرسل القاتل رسالة نصية من هاتف الضحية إلى زوجته، قال فيها إنه تم القبض عليه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ثم انتحل هوية ضحيته وانتقل إلى الإسكندرية وتزوج من صيدلانية.

اختفاء غامض

واكتشفت زوجة فراج الجديدة أنه تزوج من امرأة أخرى باسم مستعار وطلبت الطلاق. وقام القاتل المتسلسل بارتداء النقاب وسرق الأموال والمجوهرات بعد اقتحام شقتها.

أبلغت عنه الشرطة، مما أدى إلى الاعتقال الأول بتهمة السرقة.

وعثرت عائلة رضا بالصدفة التي اعتقدت أنه كان محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي على اسمه وذهبت لرؤيته، وبدلاً من ذلك، عثروا على منتحل وأبلغوا الشرطة، مما أدى إلى مزيد من التحقيقات التي قادتهم إلى سلسلة جرائم القتل.

وانتشلت الشرطة المصرية جثث الضحايا الذين فقدوا منذ ما يقرب من خمس سنوات، بعد ظهور معلومات جديدة.

انتحل صفة ضابط

ووفق موقع “القاهرة 24” كشفت اعترافات سفاح الجيزة أنه تخلص من صديقه المهندس رضا منذ 7 سنوات، بعد النصب عليه وأخفى جثته في حفرة بشقة الطابق الأول، ثم أنهى حياة زوجته وقطع يديها ودفنها بمتعلقاتها داخل غرفة أخرى بالشقة المكونة من غرفتين وصالة.

وهرب “سفاح الجيزة” بعد ارتكاب جريمتيه في 2015 إلى الإسكندرية وهناك ظل يمارس عاداته المحببة دون أن يضل طريقه نحو النصب والاحتيال، حتى إنه انتحل ذات مرة، بحسب اعترافاته، صفة ضابط في جهة سيادية للارتباط بسيدة قضى معها عدة أشهر بأوراق مزيفة ضمن 6 سيدات ارتبطن به وأقمن معه علاقات زوجية وعاطفية.

وثائق زواج مزورة

وبحسب تقارير محلية، فإن فرج تزوج عدة مرات وقدم لزوجاته وثائق زواج مزورة. وذكر أحد التقارير أنه أجبر أيضًا امرأة تزوجها على الإجهاض في يوليو/تموز 2019.

واعترف المتهم من خلال التحقيق معه بقيامه باستدراج المجني عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتي “زوجته وصديقه” بها وقام بخنقها ودفنها بملابسها بإحدى غرفها وأوهم أهلها بهروبها والسفر خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات فلم يقوموا بتحرير محضر بغيابها، فضلا عن إزهاقه روح عاملة بمحل أدوات كهربائية “خاص بالمتهم” ومقيمة بالمنتزه بالإسكندرية.

ورغم كل الجرائم التى ارتكبها سفاح الجيزة، إلا أنه تمكن من الحفاظ على هويته الجديدة المزيفة، حتى لا يتم اكتشاف أمر جرائمه السابقة، لكن جاءت الأمور بعكس ما يشتهي المتهم فبعد مرور 5 سنوات على مصرع ضحيته الأولى المهندس رضا، لم تيأس أسرة المجني عليه في البحث عن جثمانه الذي أخفاه المتهم في شقته مقبرة ضحاياه.

“ريا وسكينة من جديد”

وتعيد الجرائم المتسلسلة التي ارتكبها “قذافي عبد العاطي” إلى الأذهان قصة الأختين “ريا” و”سكينة” وهما من أشهر مجرمات القرن العشرين في مصر. وروعتا النساء في مطلع القرن وكانتا وراء مقتل العشرات.

وتم تجسيد هذه القصة الواقعية في العديد من الأفلام والمسلسلات وفي مسرحية شهيرة حملت اسم ريا وسكينة. من تأليف “بهجت قمر” وإﺧﺮاﺝ “حسين كمال” وتمثيل “شادية” و”سهير البابلي” و”عبد المنعم مدبولي” و”أحمد بدير”.