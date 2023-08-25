هذا ما حدث مع سائح تحرش بمضيفة طيران وبصق على مديرها في الطائرة!

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وطن – اعتقل سائح بريطاني يبلغ من العمر (42 عامًا) بتهمة “التحرش بمضيفة طيران والبصق على مديرها” خلال رحلة من مانشستر إلى جزيرة إبيزا الإسبانيّة.

ومن المحتمل أن يواجه الرجل اتهامًا جنائيًا، وغرامة، ومشكلات في محاولة العودة إلى المملكة المتحدة.

ونشرت شركة Jet2 (شركة طيران بريطانية منخفضة التكلفة) اسم الراكب وهو “رِزوان صبري راجا – Rizwan Sabri Raja”، وأكدت أنه تم حظره مدى الحياة من استخدام خطوط الشركة للسفر.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران إنهم قاموا بفضح الراكب والاعلان عن اسمه. وأكدوا أنه تم حظره من الطيران مع Jet2 مدى الحياة.

سائح تحرش بمضيفة طيران بفعل مروّع!

كما وصفت الشركة سلوكه في بيان صارم بأنه “مروع للغاية”.

وقالت الشركة: “يمكننا التأكيد أن الراكب المشاغب، رزوان صبري راجا، تم توقيفه من قبل الشرطة في مطار إبيزا في 24 أغسطس بعد سلوك مروع تجاه طاقمنا”.

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في حين ذكرت أنها “لن تتسامح مع مثل هذا السلوك. وستدعم السلطات بشكل كامل في تحقيقاتهم”.

بينما أكد المتحدث باسم الحرس المدني الاعتقال قائلاً: “تم اعتقال رجل بريطاني بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة طيران خلال رحلة من مانشستر إلى إيبيزا”.

وأبلغ الطيار الضباط بأن أحد الركاب رفض الامتثال لتعليمات الطاقم خلال الرحلة. بالإضافة إلى التحرش بمضيفة الطيران والبصق على مديرها. وفق ما ترجمته وطن عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وتم اعتقال المسافر فورًا.