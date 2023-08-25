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“مهمة انتحارية” .. عالمة في ناسا لـ”إيلون ماسك”: هكذا ستموت قبل أن تصل المريخ!

كتب أنس السالم
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وطن – قالت عالمة في وكالة ناسا إنها تتوقع أن يموت إيلون ماسك بسبب “تسمم شديد” قبل أن يصل إلى المريخ؛ لأن فكرة الاستعمار على الكوكب الأحمر غير واقعية، واصفةً ذلك بأنه “مهمة انتحارية”.

ومعروف أن لدى إيلون ماسك خطط طموحة لإقامة مستعمرة بشرية على المريخ، وقال إنه يود إرسال مليون شخص إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2050.

وتعمل الدكتورة ميشيل ثالر كعالمة في مركز ناسا لرحلات الفضاء “غودارد” ولديها عقود من الخبرة.

الدكتورة ميشيل ثالر عالمة في مركز ناسا لرحلات الفضاء
الدكتورة ميشيل ثالر عالمة في مركز ناسا لرحلات الفضاء

وأوضحت العالمة: “حاليًا لا نملك التكنولوجيا المناسبة لحماية البشر خلال رحلة إلى المريخ. سيواجهون مشكلات مع الإشعاع الفضائي التي قد تقتلهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى هناك”.

المرض الإشعاعي، المعروف أيضًا بتسمم الإشعاع، يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، والأمراض التنكسية، والموت.

عالمة في ناسا: إيلون ماسك سيموت بـ”تسمم شديد” قبل أن يصل إلى المريخ

وقالت العالِمة: “أعلم أن إيلون ماسك قال إنه يود أن يكون أول شخص يموت على كوكب آخر. من الممكن أن لا يصل إلى هذا الحد بسبب الإشعاع في الفضاء بين الأرض والمريخ. إذا أطلقت الشمس شعاعًا شمسيًا كبيرًا أو قذفت مادة بكميات كبيرة، وهو أمر شائع، فسيؤدي ذلك إلى مقتله.”بحسب ترجمة وطن عن صحيفة thesun البريطانية

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إيلون ماسك قال إنه يود أن يكون أول شخص يموت على كوكب آخر
إيلون ماسك قال إنه يود أن يكون أول شخص يموت على كوكب آخر

تمكن رواد الفضاء في ناسا من برنامج “أبولو” من تجنب هذه المشكلة القاتلة عندما وقفوا على القمر.

واصلت الدكتورة: “أحد الأمور المتعلقة بأبولو هو أننا كنا نعلم أننا كنا محظوظين مع رواد الفضاء على القمر. في الواقع، كان هناك عاصفة كبيرة بين اثنين من مهمات أبولو، ولو كان الرواد على القمر، لكانوا على الأرجح قد ماتوا.”

واعترف ماسك سابقًا بمخاطر الرحلة إلى المريخ. كما اعترف بنفسه أن الأشخاص الأوائل الذين سيعيشون على المريخ سيجدون الأمور صعبة.

لدى إيلون ماسك خطط طموحة لإقامة مستعمرة بشرية على المريخ
لدى إيلون ماسك خطط طموحة لإقامة مستعمرة بشرية على المريخ

في حلقة من بودكاست “Full Send”، توقع الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX جودة الحياة للأشخاص الأوائل الذين وصلوا إلى الكوكب.

وقال ماسك: “سيكون الأمر خطيرًا، قد تموت، لكن مع مرور الوقت يمكنك جعل الأمور رائعة.”

على الرغم من مخاوفها، لا تزال الدكتورة “ثالر” تود رؤية البشر على الكوكب الأحمر يومًا ما.

اعترف إيلون ماسك سابقًا بمخاطر الرحلة إلى المريخ watanserb.com
اعترف إيلون ماسك سابقًا بمخاطر الرحلة إلى المريخ

من جانبه، أخبر رائد الفضاء في ناسا، ستان لوف، صحيفة “The U.S. Sun” بأنه يعتقد أن إقامة مستعمرة بشرية على المريخ ستكون ممكنة يومًا ما.

عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن عام 2050 هو هدف واقعي لأول مستعمرة بشرية على المريخ، أجاب لوف ببساطة: “لا”.

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