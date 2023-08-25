الجمعة, أغسطس 25, 2023
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رياضة

محمد صلاح يُوافق على عرض الاتحاد السعودي المُغري.. وهذه تفاصيله

المصري صلاح وافق على عرض الانتقال إلى صفوف الاتحاد السعودي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح والاتحاد السعودي
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وطن- كشفت تقارير صحفية قطرية، عن موافقة النجم المصري الدولي محمد صلاح، صاحب ال31 عاماً، هداف فريق ليفربول، على عرض الانتقال إلى صفوف الاتحاد السعودي المغريّ هذا الصيف.

وقالت شبكة قنوت (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الخميس، بأن المصري صلاح. لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وافق على عرض الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز من بوابة الاتحاد بطل دوري روشن للموسم السابق.

محمد صلاح وعرض الاتحاد السعودي

وتابعت الشبكة القطرية، ” حسم صفقة انتقال اللاعب صلاح يتوفق على التوصل لاتفاق مع نادي ليفربول الآن”.

كما وأضافت، ” ليفربول لم يتلقى بعد أي عرض من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدمات نجمه محمد صلاح هذا الصيف”.

بيع محمد صلاح هذا الصيف

واستكملت، “نادي ليفربول يستبعد بيع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي تنتهي مع بداية شهر سبتمبر القادم”.

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محمد صلاح
انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

كما وفي سياق متصل، أشارت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بأن نادي الاتحاد السعودي يسعى لتقديم عرض للحصول على خدمات المصري صلاح بعرضٍ. يصل قيمته 100 مليون دولار.

وكان وكيل أعمال المصري صلاح. “رامي عباس”، قد علق على أخبار انتقال موكله إلى الدوري السعودي، بأن اللاعب ملتزم بعقد مع نادي ليفربول حتى صيف 2025، بعد تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي الصيف الماضي.

عرض الاتحاد السعودي للتعاقد مع صلاح

كما وذكرت تقارير صحيفة أخرى، بأن عرض الاتحاد السعودي للتعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح. هذا الصيف، قد يصل إلى نحو 300 مليون يورو، لمدة 3 مواسم كاملة. ( أي حتى صيف 2026).

محمد صلاح
محمد صلاح لاعب ليفربول

وفي إتمام صفقة صلاح بنجاح هذا الصيف، فإن اللاعب سيزامل زميله السابق البرازيلي فابينيو والثنائي الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق. ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا الذي انضموا إلى صفوف الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر فإن فريق اتحاد جدة يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023. برصيد 9 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف أهلي جدة صاحب المركز الثاني حتى يومنا هذا.

المصدروطن + بين إن سبورت + سكاي سبورتس

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