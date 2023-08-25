الجمعة, أغسطس 25, 2023
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ليوناردو دي كابريو وجد الحب مرة أخرى .. شاهدوا صور حبيبته الجديدة المثيرة

تم رصد ومشاهدة ليونارديو دي كابريو وفيتوريا تشيريتي في منطقة سانتا باربرا بكاليفورنيا

كتب أنس السالم
ليوناردو دي كابريو وحبيبته الإيطالية فيتوريا تشيريتي
ليوناردو دي كابريو وحبيبته الإيطالية فيتوريا تشيريتي
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وطن – يبدو أنّ النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وجد الحب مرة أخرى، مع حبيبته الجديدة وهي العارضة الإيطالية فيتوريا تشيريتي، حيث رصدتهما العدسات في كاليفورنيا .

ووفق التقارير الإخبارية، فقد تم رصد ومشاهدة ليونارديو دي كابريو وفيتوريا تشيريتي في منطقة سانتا باربرا بكاليفورنيا، وهما يتجولان في الشارع.

ليوناردو دي كابريو وحبيبته الجديدة فيتوريا تشيريتي
ليوناردو دي كابريو وحبيبته الجديدة فيتوريا تشيريتي

ليونارديو دي كابريو وحبيبته الجديدة

كان الممثل يرتدي قميصًا أبيض وشورتًا بنيًا وحذاءً رياضيًا رماديًا، كما هو موضح في الصور.

بينما كانت حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديدة، العارضة الإيطالية تشيريتي فيتوريا، ترتدي بلوزة بأكمام، وشورتًا أسود وحذاءً رياضيًا رماديًا، مما يعكس زي الممثل.

شوهد ليوناردو دي كابريو وحبيبته عارضة الازياء الايطالية في كاليفورنيا
شوهد ليوناردو دي كابريو وحبيبته عارضة الازياء الايطالية في كاليفورنيا

تم التقاط صور ليونارديو دي كابريو وحبيبته، حيث كانت تتناول الآيس كريم بينما كان دي كابريو يتذوق لاتيه مثلج.

حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديد تتناول الآيس كريم
حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديد تتناول الآيس كريم

كانت أحدث علاقة معروفة لـ”تشيريتي” مع الـDJ ماتيو ميلر، الذي تزوجته، لكنهما انفصلا في 12 يونيو.وفق ما ترجمت وطن عن ماركا الإسبانية

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فمن هي فيتوريا تشيريتي حبيبة ليوناردو دي كابريو؟

ولدت فيتوريا تشيريتي في 7 يونيو 1998 في بريشيا، إيطاليا.

بدأت رحلتها في عالم العرض عندما كانت في الرابعة عشر من عمرها، وقد أسست بالفعل وجودها على العديد من منصات العرض الدولية.

فيتوريا تشيريتي حبيبة ليوناردو دي كابريو
فيتوريا تشيريتي

علاوة على ذلك، تتعاون العلامات التجارية الشهيرة، مع فيتوريا تشيريتي بما في ذلك “دولتشي آند غابانا، ولويف، وجيفنشي، وفيرساتشي، وجاكيموس، وشانيل”.

في الحدث السنوي “Elite Model Look” الذي تنظمه شركة “Elite Model Management”، وصلت تشيريتي إلى النهائيات وحصلت على أول عمل لها مع العلامة التجارية الإيطالية “كريستينا تي”.

العارضة فيتوريا تشيريتي
تتعاون العلامات التجارية الشهيرة مع العارضة فيتوريا تشيريتي

كما أنها تتشارك بصداقة وثيقة مع جيجي حديد، وهي امرأة أخرى تم ربطها عاطفيًا بدي كابريو.

ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد watanserb.com
ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

ووفق “ماركا” فقد تم رصدهما معًا لأول مرة في مهرجان كان السينمائي نهاية مايو، تزامنًا مع العرض الأول لفيلم “Killers of the Flower Moon”، الذي أخرجه مارتن سكورسيزي وشارك فيه الممثل الأمريكي.

المصدرماركا - انستغرام

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