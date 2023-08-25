فيديو صادم ومقزز لفئران مهولة في أحد مطابخ نيجيريا

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وطن- انتشر مقطع فيديو يوثّق واقعة صادمة في نيجيريا، أظهرت عددا كبيرا من الفئران داخل أحد المطابخ، في مشهد وُصف بأنه مقزز.

وبيّن الفيديو، لاصقا كبيرا وُضع من أجل الإمساك بالفئران، وبينما كانت تتحرك في المطبخ، لُصِقت الفئران التي بدت بأحجام متنوعة بين صغيرة ومتوسطة وضخمة.

مطبخ في نيجيريا وضع لاصق فئران كمصيدة ، لاحظوا العدد والأحجام pic.twitter.com/BXJsBQRflq — 𝑻𝑨𝑲𝑻𝑶 (@Ne_zaha) August 24, 2023

الفئران وجبة شهية في نيجيريا

وتعد لحوم الفئران، مصدرًا ثمينًا للحوم الشهية لكثير من النيجيريين، وخاصة الموظفين والحرفيين، والعمال، الذين يترددون على المطاعم المحلية في جنوب غرب البلاد.

وسواء كانت مشوية أو مقلية أو مطبوخة، تقدم وجبة لحم الفئران مع نبات اليام (هو نبات يزرع في معظم الدول الاستوائية على مستوى العالم).

وتحظى لحوم القوارض بشعبية في نيجيريا بالرغم من أنها أكثر تكلفة بكثير من لحوم البقر والماعز المتاحة في المطاعم المحلية.

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وعادة ما يتم قطع أجزاء تلك الحيوانات الصغيرة لطبخها بسهولة ولجني أرباح ضخمة، ويقوم الطهاة بشراء الفئران عمومًا من المسافرين القادمين من الريف.

تفشي حمى لاسا

يُشار إلى أن نيجيريا كانت شهدت في وقت سابق، حمى قاتلة عرفت باسم حمى “لاسا“، أسفرت عن مصرع وإصابة مئات الأشخاص في البلاد.

وحمى “لاسا” تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة براز الفئران، وسبب انتشار العدوى هو استهلاك الفئران من قبل البشر ونقص النظافة في بعض أنحاء البلاد.

وأطلقت الحكومة، حملات نظافة في مناطق مختلفة في البلاد للوقاية منها، فيما شكلت وزارة الصحة في وقت سابق، فريقا خاصا تقدم للمتصلين معلومات حول مكافحة المرض.