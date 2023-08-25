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فستان جومانا مراد الفاضح في مصر غطّى كل شي وكشف صدرها! (صور)

أقيمت الجمعة 25/8/2023، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما، وخلالها جرى الإعلان عن القائمة الكاملة لجوائز المهرجان

كتب أنس السالم
فستان جومانا مراد في مهرجان القاهرة للدراما
فستان جومانا مراد في مهرجان القاهرة للدراما الذي عرّضها لانتقادات حادّة
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وطن – بفستان غطّى كل شي، وكشف صدرها، أشعلت الفنانة السورية جومانا مراد، جدلاً عبر مواقع التواصل، بعد ظهورها الأخير في مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة.

وارتدت الفنانة السورية جومانا مراد، فستاناً أزرق اللون، غطى كل شي عدا صدرها، الذي ظهر بشكلٍ جريء، وعرّضها لانتقادات حادة من الجمهور .

فستان جومانا مراد في مهرجان القاهرة للدراما
جومانا مراد في مهرجان القاهرة للدراما

وفستان جومانا مراد من مصممة الأزياء الفنزويلية‑الأمريكية كارولينا هيريرا Carolina Herrera وسعره كما ذكر موقع “في الفن” 5,178 دولار.

سعر فستان جومانا مراد 5,178 دولار
سعر فستان جومانا مراد 5,178 دولار

وأقيمت الجمعة 25/8/2023، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما، وخلالها جرى الإعلان عن القائمة الكاملة لجوائز المهرجان .

ولعل من أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل في المهرجان، ظهور الإعلامية المصرية أسما شريف منير بعد قيامها بحلق شعرها أمام الكاميرات.

أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها
أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

ورداً على الإنتقادات التي طالتها؛ بسبب حلاقة شعرها، قال أسما شريف منير  إنّ ما فعلته: “قرار لحظي وانفعالي مش ندمانة عليه .. والجماعة اللي مكبرين الموضوع (ده شعري مش شعرك) أنا عاجبني شكلي جدا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقه في نفسي جدا”. حسب تعبيرها

المصدررصد وطن - في الفن - المصري اليوم

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