سيفان ونخلة.. ياسين بونو يتحصل على هدية خاصة من مُشجع سعودي (فيديو)

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وطن- حصل النجم المغربي ياسين بونو، حارس نادي الهلال السعودي، على هدية خاصة من المشجع والإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان.

وظهر في مقطع الفيديو، المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم المشجع السعودي إبراهيم الفريان هدية خاصة، عبارة عن شنطة مطبوع عليها سيفان ونخلة، للحارس المغربي ياسين بونو، خلال مقابلته عقب مباراة الهلال والرائد، الخميس.

هدية ياسين بونو

كما وظهر في مقطع الفيديو قيام المشجع الفيديو بعد تقديمه الهدية، بتقبيل رأس اللاعب بونو وشكره.

وليست المرة الأولى التي يقدم فيها المشجع السعودي إبراهيم الفريان الهدايا إلى اللاعبين الأجانب الذي انضموا في سوق الانتقالات الصيفية إلى الأندية السعودي، فقد سبق وأن قدم ساعة من ماركة “روليكس” للنجم البرازيلي فابينيو لاعب نادي اتحاد جدة السعودي.

🎥 الفريان يهدي ياسين بونو شنطة مطبوع عليها سيفين ونخلة .https://t.co/AarCOiNJ5O pic.twitter.com/TDmLNDlymH — حمد الصويلحي (@H_swilhy) August 24, 2023

ياسين بونو حارس الهلال السعودي

وشارك المغربي بونو في أول مباراة مع فريقه الجديد الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي) أمام الرائد، بعد قدومه في الميركاتو الصيفي بصفقة بلغت نحو 21 مليون يورو، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.

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كما ونجح الحارس بونو في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراة له مع الهلال أمام الرائد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز، التي انتهت بفوز الزعيم برباعية نظيفة دون رد.

وسيلتقي الهلال أمام نظيره الاتفاق، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي الممتاز، منتصف الأسبوع القادم.

ويحتل الهلال ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.

والجدير بالذكر، بأن عقد الحارس المغربي الدولي ياسين بونو يمتد مع نادي الهلال السعودي حتى صيف عام 2026.