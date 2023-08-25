الجمعة, أغسطس 25, 2023
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رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتحدّى الجميع بعد فضيحة تقبيل لاعبة المنتخب! (شاهد)

زعم روبياليس أن القبلة كانت "متبادلة وعفوية وتوافقية"

كتب أنس السالم
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يرفض الاستقالة بعد واقعة تقبيل اللاعبة
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وطن – رغم الفضيحة التي تسبب بها، وتصدر اسمه عناوين الصحافة العالمية، بعد قيامه بتقبيل لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني إيرموسو، بطريقة مثيرة على شفتيها، أثناء تتويج مننتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم للسيدات، يبدو أنّ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، يرفض الاعتراف بالذنب ويتحدّى الجميع.

ودعت رابطة دوري السيدات الإسبانية، في وقت سابق، لإقالة روبياليس.

وقالت الرابطة إنها قدمت شكوى إلى رئيس المجلس الوطني للرياضة بشأن “تصرفاته وسلوكياته الخطيرة للغاية”.

وفي أحدث تصريحات له، قال “روبياليس”، الجمعة، إنه لن يستقيل من منصبه، على خلفية تقبيل جينيفر هيرموسو.

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أثناء تقبيل لاعبة المنتخب للسيدات جيني إيرموسو
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أثناء تقبيل لاعبة المنتخب للسيدات جيني إيرموسو

وذكر روبياليس، خلال افتتاح الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة في مدريد: “لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، سأستمر حتى النهاية”.

واضاف أنه سيقاتل في المحكمة للدفاع عن اسمه.

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رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يرفض الاستقالة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يرفض الاستقالة

وتابع: “هل ستكون قبلة سريعة بالتراضي كافية لإخراجي من هنا؟”.

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: “القبلة كانت متبادلة”

وزعم روبياليس بأن القبلة كانت “متبادلة وعفوية وتوافقية”.

رئيس الإتحاد الأسباني لكرة القدم يحمل لاعبة المنتخب للسيدات على كتفيه
رئيس الإتحاد يحمل لاعبة المنتخب للسيدات على كتفيه

كما شدد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استنادا إلى منصبه.

واتهم رئيس الاتحاد وسائل إعلام ومسؤولين “باغتياله اجتماعيا”.بحسب “سكاي نيوز

وكان روبياليس وصف في البداية الأسئلة المثارة عن الواقعة بأنها “حمقاء”. قبل أن يعتذر في مقطع فيديو يوم الإثنين الماضي، لكنه لم يوقف سيل الانتقادات.

اللاعبة جيني إيرموسو: لا يجب أن تمر الواقعة دون عقاب

وكانت لاعبة منتخب اسبانيا للسيدات جيني إيرموسو قالت في وقت سابق: “يتولى اتحادي بالتعاون مع وكالتي (تي.إم.جيه) مهمة الدفاع عن مصالحي وتولوا المسؤولية كمحاورين يمثلونني في هذه المسألة”.

مضيفة “لا يجب أن تمر الواقعة دون عقاب”.

اللاعبة جيني إيرموسو طالبت أن لا يجب أن تمر الواقعة دون عقاب
اللاعبة جيني إيرموسو طالبت أن لا يجب أن تمر الواقعة دون عقاب

وتُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف دون رد، في نهائي البطولة العالمية التي جمعت كلا الفريقين، على أرض ملعب “الأولمبي” في مدينة سيدني الأسترالية.

تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على انجلترا
تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على انجلترا
المصدرسكاي نيوز عربية

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