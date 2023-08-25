الجمعة, أغسطس 25, 2023
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تفحيط في الكويت يدفع ثمنه قائد دراجة نارية.. فيديو أثار غضبا

شوهد شخص متهور يقود سيارة بسرعة كبيرة، ويمارس تفحيطا في شارع عام مكون من حارتين مرورتين فقط

كتب خالد الأحمد
تفحيط في الكويت يدفع ثمنه قائد دراجة نارية.. فيديو أثار غضبا
التفحيط في الكويت
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وطن- أثيرت حالة من الجدل المصحوب بالغضب في الكويت، جراء تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شخصا يقود سيارته برعونة فيما كان الضحية قائد دراجة نارية.

وشوهد شخص متهور يقود سيارة بسرعة كبيرة، ويمارس تفحيطا في شارع عام مكون من حارتين مرورتين فقط.

وظهر بعد ذلك قائد دراجة نارية، يُرجح أنه عامل توصيل طلبات (ديلفري)، وقد أصابه الفزع، جراء القيادة المتهورة لقائد السيارة، ما أدّى إلى سقوط قائد الدراجة أرضا.

الأكثر من ذلك أن قائد السيارة لم يكترث بما حدث، وواصل التحرك بسيارته رغم سقوط قائد الدراجة النارية.

أثار مقطع الفيديو، حالة من الجدل بين النشطاء الكويتيين، فإلى جانب الأصوات الغاضبة من المشهد، أقدم البعض على الهجوم على قائد الدراجة النارية.

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وغرد باسل: “فتره مراهقة وشباب وطيش شباب وتعدي على خير بكرة يكبر ويتذكر هذه الأمور ويرويها حق عياله وأحفاده وراح يمنعهم من تصرفات مثل هذه وتمشي الحياة”.

وذكرت جميلة: “حسبي الله عليهم يروعون خلق الله وأذيتهم واصله لين بيوتنا حارمين الكبار الراحة و الصغار من النوم”.

لكن وليد قال: “راعي السيكل (الدراجة النارية) غلطان شلون يمشي بشارع يقحطون فيه؟”.

فيما طالب ناشطون، بحسب السيارة من قائدها وحبسه لمدة شهر ليكون عبرة لمن لا يعتبر.

حظر التفحيط في الكويت

ورياضة التفحيط من أكثر الرياضات شعبية في بعض الدول العربية بما في ذلك الكويت، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع؛ حيث تؤدي للعديد من الحوادث.

وتحظر الكويت أي نوع من أنواع القيادة المتهورة في الأماكن العامة، لأنها تهدد حياة المواطنين، ويتم اتخاذ العقوبة على ممارستها في أماكن غير قانونية خارج مضامير السباقات والأماكن المخصصة لذلك.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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