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رياضة

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023 بعد فوز الاتحاد والهلال والأهلي

الاتحاد وأهلي جدة يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 مع نهاية منافسات الجولة الثالثة

كتب فارس أبو شيحة
الدوري السعودي روشن
نجوم الاتحاد السعودي متصدر دوري روشن الممتاز
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وطن- يُحافظ فريق الاتحاد حامل اللقب السابق، على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023 لهذا الموسم، بعد فوزه في المباراة الثالثة على التوالي أمام الرياض برباعية نظيفة دون رد، كما هو الحال مع الأهلي الذي حقق الفوز على الأخدود بهدف نظيف.

فيما نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز برباعية نظيفة على الرائد، في مباراة مثيرة وقوية شهدت طرد لاعبين من كلا الفريقين بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارهما من قبل حكم المباراة.

مباريات الدوري السعودي روشن 2023

وسجل أهداف الاتحاد السعودي (العميد)، داخل مرمى شباك منافسه الرياض، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن، كريم بنزيما في الدقيقة ال17 وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال25 من ركلة جزاء وال45+10. وصالح العمري في الدقيقة ال90+3.

كما وأحرز فريق أهلي جدة وصيف الدوري السعودي، هدف الفوز الوحيد في المباراة أمام الأخدود، عن طريق اللاعب فرانك كيسييه في الدقيقة ال90+6.

مباراة الاتحاد والرياض
بنزيما وحمد الله في الدوري السعودي روشن

فيما سجل الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، رباعية أهدافه داخل مرمى الرائد، ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال42 وسالم الدوسري في الدقيقة ال56 من ركلة جزاء وال69. وعبد الله الحمدان في الدقيقة ال89.

كما وستختتم منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن 2023، بمواجهة النصر أمام الفتح والتعاون أمام أبها، الجمعة.

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ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، بعد فوز الاتحاد والأهلي والهلال، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، على النحو الآتي:

الاتحاد 9 نقاط.

الأهلي 9 نقاط.

الهلال 7 نقاط.

الاتفاق 7 نقاط.

الوحدة 6 نقاط.

الفتح 4 نقاط.

الفيحاء 4 نقاط.

مباراة الهلال ضد الرائد
نجوم الهلال السعودي

التعاون 4 نقاط.

الرياض 4 نقاط.

أبها 3 نقاط.

الطائي 3 نقاط.

ضمك نقطة واحدة.

الشباب نقطة واحدة.

الأخدود نقطة واحدة.

الخليج نقطة واحدة.

رياض محرز
رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي

النصر بدون نقاط.

الحزم بدون نقاط.

الرائد بدون نقاط.

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