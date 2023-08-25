الجمعة, أغسطس 25, 2023
الرئيسيةحياتنابسمة بوسيل تستعرض مؤخرتها في  الجيم على طريقة جورجينا رودريغيز (فيديو)
حياتنا

بسمة بوسيل تستعرض مؤخرتها في  الجيم على طريقة جورجينا رودريغيز (فيديو)

استعرضت بسمة بوسيل عمق علاقتها بابنتها الكبرى تاليا بفيديو يجمع أهم لحظاتهما سوياً

كتب رفيف عبدالله
بسمة بوسيل تستعرض مؤخرتها في الجيم على طريقة جورجينا رودريغيز (فيديو)
بسمة بوسيل
- Advertisement -

وطن– لجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، إلى طريقة جورجينا رودريغيز المثيرة، في استعراض لياقتها البدنية داخل الجيم.

ونشرت بسمة بوسيل عبر “انستجرام“، فيديو وهي تمارس الرياضة بملابس مثيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم.

الطاقة لا تكذب

وارتدت بسمة بوسيل ليجن أسود مع توب برتقالي نصف بطن، واستعرضت مفاتنها تماماً على طريقة جورجينا شريكة كريستيانو رونالدو.

كما نشرت طليقة تامر حسني، فيديو لها وهي ترقص أمام المرآة قائلة إن هذه طريقتها في أخذ استراحة حين لا يكون مدربها في الأنحاء.

وعلقت بسمة على الفيديو : ” أخيرًا أعطي الأولوية لطاقتي! إن الاهتمام بمستويات الطاقة لديك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أهدافك، الطاقة لا تكذب!”.

جرأة أكثر

ومنذ طلاقها من تامر،  لاحظ الجمهور، أن بسمة أصبحت أكثر جرأة.

- Advertisement -

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني في 27 أبريل الماضي .

وأكد تامر الخبر مؤكداً أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

تاليا تامر حسني

هذا وقد استعرضت بسمة عمق علاقتها بابنتها الكبرى تاليا، بفيديو يجمع أهم لحظاتهما سوياً.

وعلقت الفنانة المغربية: “لم تعد صغيرتي، بل أصبحت صديقتي وأنيسة روحي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هل تعمدت إغاظة بسمة بوسيل؟.. رقص أسيل عمران المثير لتامر حسني يثير الشك (فيديو)

حياتنا

بسمة بوسيل في وضع مريب مع مدربها.. حمالة صدر وهوت شورت فقط (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تستغل دورة المياه لإبراز مؤخرتها بطريقة مثيرة (فيديو)

حياتنا

بسمة بوسيل تتعرى مع صديقاتها في مشهد مثير (فيديو)

حياتنا

جورجينا بالبكيني في الرياض .. صورة مثيرة تشعل المواقع (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تعود للسعودية وتحتفل بفوز النصر بفستان أحمر عارِ

حياتنا

ريما العنزي شبيهة جورجينا ترقص لـ رونالدو مكافأة له بعد فوز النصر (فيديو)

حياتنا

زوجة تامر حسني الجديدة مهندسة تزوجها سرا قبل انفصاله عن بسمة.. حساب شهير بانستغرام كشف هويتها

حياتنا

بسمة بوسيل تسبح ببكيني أحمر مثير.. “تعري كمان يمكن تامر يرجع” (فيديو)

حياتنا

فيديو رقص نادية الجندي وتامر حسني يثير الجدل بعد طلاقه من بسمة بوسيل!

حياتنا

بسمة بوسيل شبه عارية بحمام السباحة في إسبانيا وأنباء عن وجودها برفقة أحمد أبو هشيمة (شاهد)

حياتنا

بسمة بوسيل كادت تتسبب بنوبة قلبية لشاب.. “معندكيش دم ولا كرامة” (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أي خسائر تتكبدها الإمارات بعد مصرع يفغيني بريغوجين؟.. أكاديمي شهير يجيب

شاهد هاتريك رونالدو في مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي

ما فعله شريف منير بعد إطلالة ابنته أسما الفاضحة بمهرجان القاهرة غير متوقع (فيديو)

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز ريال مدريد الصعب على سيلتا فيغو

دنيا بطمة تكشف بطنها وصرتها بفستان أحمر شفاف في أمسية شعبية (فيديو)

فستان جومانا مراد الفاضح في مصر غطّى كل شي وكشف صدرها! (صور)

“مهمة انتحارية” .. عالمة في ناسا لـ”إيلون ماسك”: هكذا ستموت قبل أن تصل المريخ!

امرأة متزوجة من رجل معاق تكشف كيف يمارسان العلاقة الجنسية (صور)

حقيقة تعاطي فاطمة المؤمن المخدّرات قبل حادث الكويت.. وفاة شخصين و تفاصيل مروّعة

جزائري يستحوذ على سيارة نادرة لملك المغرب السابق محمد الخامس.. ما حقيقة الأخبار المُتداولة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC