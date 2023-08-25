بسمة بوسيل تستعرض مؤخرتها في  الجيم على طريقة جورجينا رودريغيز (فيديو)

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وطن– لجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، إلى طريقة جورجينا رودريغيز المثيرة، في استعراض لياقتها البدنية داخل الجيم.

ونشرت بسمة بوسيل عبر “انستجرام“، فيديو وهي تمارس الرياضة بملابس مثيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم.

الطاقة لا تكذب

وارتدت بسمة بوسيل ليجن أسود مع توب برتقالي نصف بطن، واستعرضت مفاتنها تماماً على طريقة جورجينا شريكة كريستيانو رونالدو.

كما نشرت طليقة تامر حسني، فيديو لها وهي ترقص أمام المرآة قائلة إن هذه طريقتها في أخذ استراحة حين لا يكون مدربها في الأنحاء.

وعلقت بسمة على الفيديو : ” أخيرًا أعطي الأولوية لطاقتي! إن الاهتمام بمستويات الطاقة لديك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أهدافك، الطاقة لا تكذب!”.

جرأة أكثر

ومنذ طلاقها من تامر، لاحظ الجمهور، أن بسمة أصبحت أكثر جرأة.

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وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني في 27 أبريل الماضي .

وأكد تامر الخبر مؤكداً أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

تاليا تامر حسني

هذا وقد استعرضت بسمة عمق علاقتها بابنتها الكبرى تاليا، بفيديو يجمع أهم لحظاتهما سوياً.

وعلقت الفنانة المغربية: “لم تعد صغيرتي، بل أصبحت صديقتي وأنيسة روحي”.