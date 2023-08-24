هل تعمدت إغاظة بسمة بوسيل؟.. رقص أسيل عمران المثير لتامر حسني يثير الشك (فيديو)

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وطن – تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أحدث ظهور للفنانة “أسيل عمران” وهي ترقص مع الفنان المصري “تامر حسني” على المسرح في الساحل الشمالي بمصر.

مما أثار موجة من التكهنات عن احتمال وجود علاقة عاطفية بينهما، وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يريا فيها معاً علاوة على تعاونهما الفني أكثر من مرة.

كان النجم المصري تامر حسني قد طرح كليب أغنية “حوّا” خلال الأيام وهو أحدث تعاون جمعه مع النجمة أسيل عمران، بعد تعاونهما معًا في كليب “ناسيني ليه” والذي ظهرت فيه أسيل كممثلة.

وحققت أغنيتهما المشتركة الجديدة خلال 24 ساعة على إطلاقها، حوالي 650 ألف مشاهدة على قناة تامر حسني على اليوتيوب، وتصدرت الترند في عدة دول عربية، واحتلت المرتبة الـ 9 عالمياً في أقل من 20 ساعة على إطلاقها.

رقص أسيل عمران وتامر حسني

وفي ظهورهما الجديد على مسرح الساحل الشمالي بمصر بدت أسيل عمران وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللونين الأبيض والأسود، وفوقه جاكيت قصير بلون كريم، وتقوم بأداء تمثيلي وحركات راقصة أمامه ومشاركته كلمات الأغنية.

وفي مشهد تال بدت وهي تؤدي حركات بيديها انسجاماً مع إيقاع الأغنية دون أن تتمكن من مداراة الخجل الذي ظهر على ملامحها.

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ما الذي يجمعهما؟

ونشر الفنان تامر حسني على حسابه في فيسبوك “صورة جمعته بالفنانة أسيل عمران، ما دفع الجمهور إلى التساؤل عما يجمعهما.

وأرفق تامر الصورة بتعليق عبر من خلاله عن سعادته بتعاون مقبل سيجمعه مع أسيل، مشيرا إلى أنهما عادا للتعاون من جديد بعد النجاح الذي حققه كليب “ناسيني ليه” والذي لاقى إعجاب الجمهور.

وأعلن أن هذا التعاون لن يقتصر فقط على كليب جديد، بل سيتضمن رحلة فنية طويلة كان الجمهور ينتظرها منذ وقت طويل.