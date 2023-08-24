“نكد خام”.. حفلة “ليلة الدموع” في جدة تشعل الأجواء بالسعودية (فيديو)

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وطن – تستعد الهيئة العامة للترفية بمدينة جدة، التي يشرف عليها مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، “تركي آل الشيخ” لتقديم حفل جديد ومختلف تحت عنوان “ليلة الدموع” على مسرح بنش مارك بجدة، مساء اليوم الخميس.

وسيشارك في الحفل عدد من أهم المطربين ممن اشتهروا بأداء أغان رومانسية حزينة ومنهم طارق الشيخ، حمادة هلال، تامر عاشور، وأحمد سعد، آدم، ومسلم، وهيثم شاكر.

وأعلن حساب “مسرح بنش” مار على موقع “إكس” عن الحفل الأول من نوعه عبر فيديوهات تشويقية لنجوم الحفل حملت بعض الدعابات اللطيفة عن عنوان الليلة التي تبدو “حزينة”.

وقال مسرح بنش مارك إنه سيفتح أبوابه للحفل في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الخميس، فيما يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء.

نفاذ التذاكر

وبعد ساعات من طرح تذاكر الحفل التي تراوحت أسعارها ما بين 250 إلى 1450 ريال سعودي، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نفاد التذاكر.

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وكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، جاء فيه: “Sold out “بسرعة كبيرة، مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى، مجانًا ليقضوا سهرة جميلة.”

وفي منشور آخر علق آل الشيخ بنبرة ساخرة: “ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور يوم الخميس على mbc مصر الساعة ١٠ مساءا ”

وروج الفنان تامر عاشور لحفل “ليلة الدموع” الذي سيشارك فيه مساء اليوم الخميس ضمن “فعاليات جدة”.

ونشر “تامر” صورة عبر استوري حسابه الرسمي على “انستجرام” وظهر خلالها من الاستعدادات الأخيرة للحفل وعلق قائلاً: “اتمنى لكم حفلة كئيبة”.

فيما مازح أحمد سعد مؤخرًا الجمهور، وعلق على حفل ليلة الدموع، وكتب عبر حسابه على انستجرام: “إيه اليوم الغم ده.. وإيه الناس الحزينة دي.. ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين.. يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك.”

كما روج الفنان “حمادة هلال” للحفل ومازح جمهوره عن طريق فيديو نشره عبر صفحته على الفيسبوك، فيما تسمع كلمات وأنغام أغنيته “دايماً دموع” وعلق قائلاً “قلت أسخن قبل حفلة ليلة الدموع”.

كما نشر هلال بوستر خاص به لليلة الدموع باللون الأسود نشر الصورة وعلق عليها قائلا “يبدو أن ليلة الدموع هتكون ليلة نكد”.