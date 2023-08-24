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ميتا تعلن إغلاق تطبيق المراسلة الشهير في هذا الموعد .. ما السبب!!

يحظى ماسنجر لايت بقاعدة شعبية كبيرة نظرًا لتصميمه البسيط وواجهته التي تقدم الميزات الأساسية للتواصل

كتب أنس السالم
إغلاق تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر لايت Messenger Lite
قرار بإغلاق تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر لايت Messenger Lite
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وطن – فيما لم يتمّ الكشف عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، أعلنت شركة ميتا إغلاق تطبيق المراسلة الفورية “ماسنجر لايت Messenger Lite” في نظام أندرويد، كما أنه لم يعد متاحًا للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي.

ولن يكون التطبيق متاحًا للاستخدام بعد الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتشير تقارير صحفية إلى أن تحسن مواصفات الأجهزة المحمولة عبر السنوات الأخيرة يُعد سببًا رئيسيًا خلف قرار الشركة إغلاق تطبيق المراسلة.

وكانت الشركة قد كشفت عن التطبيق نهاية عام 2016 كإصدار مُخفف من تطبيق ماسنجر الرئيسي، للعمل على أجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة.

ماسنجر لايت لن يكون متاحاً بعد 18 سبتمبر
ماسنجر لايت لن يكون متاحاً بعد 18 سبتمبر

إغلاق تطبيق المراسلة الشهير ماسنجر لايت

ويلاحظ مستخدمو تطبيق “ماسنجر لايت” ظهور رسالة عند تشغيل التطبيق تشجع على الانتقال إلى النسخة الكاملة من ماسنجر.وفق “العربية نت

وتشير الرسالة إلى قرب توقف إصدار لايت خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

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وشددت شركة ميتا على أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له تأثير في المحادثات. إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر.

لم يعد تطبيق ماسنجر لايت متاحًا للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي
لم يعد تطبيق ماسنجر لايت متاحًا للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي

ميزات ماسنجر لايت 

يحظى ماسنجر لايت بقاعدة شعبية كبيرة نظرًا لتصميمه البسيط وواجهته التي تقدم الميزات الأساسية للتواصل.

كما ويمتاز بخصائص أخرى، مثل صغر حجمه وحاجته إلى مساحة تخزينية صغيرة. والعمل بكفاءة على الأجهزة المنخفضة المواصفات مع تقليل استهلاك البيانات.

ويتيح التطبيق التواصل حتى في وجود اتصال ضعيف أو غير مستقر بالإنترنت.

ومع ذلك، فإن التطبيق يفتقد إلى العديد من الميزات المتاحة في النسخة الكاملة من ماسنجر، ومنها الوضع الليلي.

المصدرالعربية نت

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