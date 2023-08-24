مايا دياب تشعل غيرة ماريتا الحلاني.. التصقت بزوج الأخيرة ولامسته بصدرها العاري (فيديو)

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وطن- أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، غيرة ماريتا الحلاني، بعدما قامت بتقبيل زوج الأخيرة واحتضانه.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة لقاء ماريتا وزوجها كميل أبي خليل، مع مايا.

أحضان وقبلات

واحتضنت مايا دياب، ماريتا وقبلتها، ثم احتضنت كميل أبي خليل وقبلته.

لكن النشطاء لاحظوا أن ماريتا استاءت من تقبيل مايا لزوجها، وشعرت بالغيرة.

وجاء في التعليقات: ” حسيت ماريتا مو مرتاحة وما عجبها سلام مايا لزوجها”.

وكتب آخر: ” شو غيورة وسم ونار هالماريتا”.

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ووافقهما ثالث الرأي: ” بتحسوا ماريتا خافت من مايا “.

غيرة ماريتا

وفسرت أخرى غيرة ماريتا الحلاني بالقول: ” المرأة مش ضروري تغار من يلي أجمل منها أو بارعة الجمال.. كم من بارعات الجمال ومحترمات.. ولكن تغار المرأة من غير المحترمات فقط”.

وكانت مايا ترتدي جمبسوت لامع أوف شولدر، بصدر مكشوف بشكل فاضح، ولربما هذا سبب غيرة ماريتا.