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وطن- كشف تقرير سعودي عن صحة أنباء توتر العلاقة بين النجم الفرنسي كريم بنزيما والمدرب نونو سانتو، بعد أسابيع قليلة على قدوم أسطورة ريال مدريد السابق إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي بصفقة قياسية في سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد الصحفي السعودي أحمد العجلان، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، بشأن توتر العلاقة بين كريم بنزيما والمدرب سانتو البرتغالي، ” مصدر خاص من نادي الاتحاد أكد لي أنه لا صحة لخلاف بين نونو سانتو وكريم بنزيما”.

حقيقة توتر العلاقة بين بنزيما والمدرب نونو سانتو

وتابع السعودي العجلان، ” العلاقة بين الثنائي مميزة، والمدرب سانتو يمتدح عقلية النجم الفرنسي الاحترافية وتفرغه التام للعمل كلاعب كرة، دون الدخول في أي تفاصيل أخرى”.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد تحدثت في تقرير نشرته بوقت سابق، عن وجود حالة من التوتر بين كريم بنزيما ونونو سانتو في نادي الاتحاد السعودي.

⚫️🟡 مصدر خاص من نادي #الاتحاد يؤكد أن لا صحة لخلاف بين نونو سانتو وكريم بنزيما .. والعلاقه بين الثنائي مميزة .. ويمتدح عقلية النجم الفرنسي الاحترافية وتفرغه التام للعمل كلاعب كرة دون الدخول في أي تفاصيل أخرى .. pic.twitter.com/uEz7NgfTJz — أحمد العجلان (@ahmad2man) August 23, 2023

منح شارة القيادة لبنزيما

وأردفت الصحيفة، ” النجم الفرنسي بنزيما غير مرغوب فيه من قبل المدرب سانتو، كما أن اللاعب أكد للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالانضمام إلى الاتحاد، بعدم ارتياحه بالإضافة للمعاملة غير الاحترافية من المدرب سانتو”.

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وختمت، ” المدرب البرتغالي سانتو رفض منح شارة القيادة لبنزيما وفضل رومارينيو عليه”. وفق ما ذكرته الصحيفة.

وكان الفرنسي بنزيما إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، لمدة 3 مواسم. ( أي حتى صيف عام 2026).

وفي سياق آخر، يستعد فريق الاتحاد السعودي المباراة القوية. أمام الرياض، الخميس، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم على ملعب ( فيصل بن فهد).

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 6 نقاط، متساوياً بذلك بعدد النقاط مع فريقا الأهلي والاتفاق في المركزين الثاني والثالث لمنافسات هذا الموسم.