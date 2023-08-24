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امتيازات خيالية لم يأخذها رونالدو ولا نيمار.. صلاح يضع شروطه ويقترب من الاتحاد

دخلت مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي، مع ليفربول مراحل متقدمة من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

كتب خالد السعدي
صفقة محمد صلاح مع الاتحاد السعودي
اللاعب المصري محمد صلاح
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وطن – قالت وسائل إعلام سعودية، إن نادي الاتحاد السعودي ـ اتحاد جدة ـ اقترب من اتفاق لضم نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اللاعب المصري محمد صلاح، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال محمد صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي بأغلى صفقة

وعن الامتيازات التي أغرى بها نادي الاتحاد، محمد صلاح ووكيله رامي عباس، قال مذيع قناة BBC، محمد القاعود: “موقف صلاح وفريقه ليفربول تغير بشأن عرض الاتحاد، بعد تلقي تأكيدات بالاستجابة لجميع مطالبهم، وأبرزها بأنه سيكون أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات بالدوري السعودي”.

وأضاف القاعود: “الامتيازات التي سيحصل عليها صلاح ستتفوق على ما حصل عليه النجم البرازيلي نيمار من نادي الهلال، بالإضافة إلى تعويض ليفربول بمبلغ يفوق القيمة المخصصة لفسخ عقده”.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي نكولو شيرا عبر حسابه: “عقد الاتحاد لمحمد صلاح جاهز حتى عام 2026، براتب 80 مليون يورو في الموسم الواحد”.

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5 أضعاف ما يتقاضاه في ليفربول

ومن جانبها كشفت مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية“، أن نادي الاتحاد زاد عرضه المالي المقدم إلى صلاح ليصل إلى نحو 5 أضعاف ما يتقاضاه النجم المصري في ليفربول في الوقت الراهن، ليبدأ صلاح في التفكير جديا في قبول العرض.

نادي ليفربول أبدى مرونة كبيرة ووافق على العرض الأخير من اتحاد جدة المقدر بـ 100 مليون يورو، بينما ما زال الألماني يورغن كلوب متحفظا على عملية البيع.

تلقى محمد صلاح، وفقا للمصادر، عرضا لا يمكن رفضه، حيث يحصل على 200 مليون يورو في عقد مدته موسمين وقد يتم مده إلى 3 مواسم، في الوقت الذي كافح خلاله الفرعون المصري خلال المواسم الماضية لزيادة راتبه في ليفربول إلى 400 ألف إسترليني أسبوعيا بينما كان يتقاضى نصف المبلغ طوال السنوات الماضية.

ووقع صلاح عقدًا جديدًا في أنفيلد الصيف الماضي، ويتبقى عامين على عقده.

وفي الأيام الماضية، تحدثت وسائل إعلام سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي بضم الدولي المصري إلى جانب النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

حسم الصفقة

وقبل يومين قالت صحيفة “الكأس السعودية”، عبر حسابها على “إكس” إن “رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي سافر إلى لندن لحسم صفقة محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة”.

وأشارت صحيفة الرياضية بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية إلى أن “الفرعون المصري” كما يلقبه معجبوه كان يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة.

ويأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، بديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات.

وبحسب المصدر ذاته يسابق الاتحاديون الزمن نحو إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، في السابع من سبتمبر المقبل.

المصدرسكاي نيوز عربية + تويتر - رصد وتحرير وطن

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