الخميس, أغسطس 24, 2023
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المؤبد لضابط الجيش زياد حسام الدين قاتل الدكتورة بسمة بحادث مدينتي

حكمت المحكمة العسكرية، بالمؤبد، على الضابط طبيب بالقوات المسلحة المصرية، زياد حسام الدين، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي فيما عرف بقضية "حادث مدينتي"

كتب باسل سيد
الضابط زياد حسام الدين
الضابط زياد حسام الدين قاتل الطبيبة الصيدلانية بسمة علي
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وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم، الخميس، عن تطورات جديدة بقضية ضابط الجيش زياد حسام الدين، المتهم بقتل الطبيبة الصيدلانية بسمة علي ودهس أسرتها، في الحادث الذي اشتهر باسم “حادث مدينتي” وأثار جدلا واسعا في مصر خلال الفترة الماضية.

وفي انفراد صحفي نشرت منصة “متصدقش” تفاصيل محاكمة الضابط زياد حسام الدين، التي تمت اليوم وكشفت عن الحكم الذي أصدرته المحكمة بحقه.

المؤبد لضابط حادث مدينتي قاتل الدكتورة بسمة

وبحسب بيان للمنصة، فقد حكمت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، بالمؤبد، على الضابط طبيب بالقوات المسلحة، زياد حسام الدين، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي، في الحادث المعروف إعلاميًا بـ”حادث مدينتي“.

المحكمة أصدرت حكمها اليوم، بعدما كان مقررًا إصداره الخميس الماضي، ثم تم مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم.

وخلال الجلسات استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، رغم اعترافه في محضر الشرطة في بداية الأمر.

كما استمعت إلى صديق الأسرة، بسام الفقي، الذي كان وزوجته يزوران أسرة زوج المجني عليها.

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ومن المقرر أن يقدم المتهم طعنًا أمام محكمة الطعون العسكرية، بعد 60 يومًا من توقيعه على إعلام الحكم.

تفاصيل حادث مدينتي

ويرجع “حادث مدينتي” كما اشتهر إعلاميا إلى 1 يوليو 2023، حين دهس الضابط زياد حسام الدين، الصيدلانية بسمة علي، برفقة زوجها وأطفالها الثلاثة، ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج.

بسمة علي
الطبيبة لاصيدلانية بسمة علي التي لقيت مصرعها على يد الضابط زياد حسام الدين

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن في 4 يوليو 2023، توجيه تهمة “القتل العمد والشروع فيه” للمتهم حسام زياد الدين، وإحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وكشفت كاميرات مراقبة تفاصيل الحادث، حيث قام قائد السيارة المتسبب في الحادث، الضابط زياد حسام الدين، بدهس الصيدلانية عمدا بسبب ما تردد قيام أحد أبنائها بخدش سيارته.

ويطالب المصريون عبر حملات مكثفة بمواقع التواصل، بضرورة القصاص العادل من ضابط الجيش القاتل الذي أزهق روح الدكتورة بسمة، حيث اغتر بمنصبه وقوته كونه ضابط جيش.

وعبر العديد من النشطاء عن تخوفهم من هضم حق الطبيبة الصيدلانية المتوفية في حادث مدينتي، مشيرين إلى حوادث سابقة وجرائم اتهم فيها منتسبون للجيش المصري، ولم يتم محاسبتهم أو صدرت بحقهم أحكام هزلية لا تتناسب مع جرمهم.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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