المؤبد لضابط الجيش زياد حسام الدين قاتل الدكتورة بسمة بحادث مدينتي

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وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم، الخميس، عن تطورات جديدة بقضية ضابط الجيش زياد حسام الدين، المتهم بقتل الطبيبة الصيدلانية بسمة علي ودهس أسرتها، في الحادث الذي اشتهر باسم “حادث مدينتي” وأثار جدلا واسعا في مصر خلال الفترة الماضية.

وفي انفراد صحفي نشرت منصة “متصدقش” تفاصيل محاكمة الضابط زياد حسام الدين، التي تمت اليوم وكشفت عن الحكم الذي أصدرته المحكمة بحقه.

المؤبد لضابط حادث مدينتي قاتل الدكتورة بسمة

وبحسب بيان للمنصة، فقد حكمت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، بالمؤبد، على الضابط طبيب بالقوات المسلحة، زياد حسام الدين، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي، في الحادث المعروف إعلاميًا بـ”حادث مدينتي“.

المحكمة أصدرت حكمها اليوم، بعدما كان مقررًا إصداره الخميس الماضي، ثم تم مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم.

وخلال الجلسات استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، رغم اعترافه في محضر الشرطة في بداية الأمر.

كما استمعت إلى صديق الأسرة، بسام الفقي، الذي كان وزوجته يزوران أسرة زوج المجني عليها.

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ومن المقرر أن يقدم المتهم طعنًا أمام محكمة الطعون العسكرية، بعد 60 يومًا من توقيعه على إعلام الحكم.

⛔ تنويه هام: إيمانًا منا بأهمية نشر الحقائق، نقطع إجازتنا لنشر خبر حكم المحكمة العسكرية على الضابط زياد حسام الدين.

كنا نتابع القضية قبل الإجازة، ورأينا أنه لزامًا علينا إعلام متابعينا بالمستجدات. 📌 في انفراد لمنصة متصدقش، حكمت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، بالمؤبد، على… pic.twitter.com/GnN3NIsAuj — متصدقش (@matsda2sh) August 24, 2023

تفاصيل حادث مدينتي

ويرجع “حادث مدينتي” كما اشتهر إعلاميا إلى 1 يوليو 2023، حين دهس الضابط زياد حسام الدين، الصيدلانية بسمة علي، برفقة زوجها وأطفالها الثلاثة، ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن في 4 يوليو 2023، توجيه تهمة “القتل العمد والشروع فيه” للمتهم حسام زياد الدين، وإحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

#المتحدث_العسكرى

إستكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة …

أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ " جنايات عسكرية " شرق القاهرة ضـد المتهم ، وقد تم إحالـة الـدعوى إلى… pic.twitter.com/hfYBq1rSRZ — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 9, 2023

وكشفت كاميرات مراقبة تفاصيل الحادث، حيث قام قائد السيارة المتسبب في الحادث، الضابط زياد حسام الدين، بدهس الصيدلانية عمدا بسبب ما تردد قيام أحد أبنائها بخدش سيارته.

ويطالب المصريون عبر حملات مكثفة بمواقع التواصل، بضرورة القصاص العادل من ضابط الجيش القاتل الذي أزهق روح الدكتورة بسمة، حيث اغتر بمنصبه وقوته كونه ضابط جيش.

فيديو حادث مدينتي، في الفيديو ضابط نقيب زياد حسام الدين يستخدم سيارته في قتل نساء وأطفال.. جيران له لأنهم خدشوا سيارته.. !!#حادث_مدينتي pic.twitter.com/7ptvpbhb9U — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) July 4, 2023

وعبر العديد من النشطاء عن تخوفهم من هضم حق الطبيبة الصيدلانية المتوفية في حادث مدينتي، مشيرين إلى حوادث سابقة وجرائم اتهم فيها منتسبون للجيش المصري، ولم يتم محاسبتهم أو صدرت بحقهم أحكام هزلية لا تتناسب مع جرمهم.