إنتر ميامي إلى نهائي كأس لامارهانت بعد فوزه على سينسيناتي بركلات الترجيح (فيديو)

- Advertisement -

وطن- خطف فريق إنتر ميامي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس لامارهانت، بعد فوزه المثير على نظيره سينسيناتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بالثلاثية لكلا الفريقين.

وافتتح الفريق المنافس سينسيناتي المباراة بهدف أول جاء عن طريق اللاعب لوسيانو أكوستا عند الدقيقة ال18، كما وعزز ذات الفريق التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني عن طريق اللاعب براندون فاسكيز في الدقيقة ال53.

وسجل إنتر ميامي هدفي تقليص الفارق والتعادل أمام سينسيناتي، عن طريق اللاعب ليوناردو كامبانا في الدقيقة ال68، وزميله جوزيف مارتينيز عند الدقيقة ال93.

كما وعاد ليوناردو كامبانا هدف التقدم الثالث لصالح إنتر ميامي، في الدقيقة ال90+7. ليسجل بعدها اللاعب يويا كوبو هدف التعديل لفريق سينسيناتي عند الدقيقة ال114.

وتغلب فريق إنتر ميامي على منافسه سينسياتي في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل، بنتيجة 5-4.

كما وتفوق فريق سينسيناتي على مستوى التسديدات على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام إنتر ميامي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، على عكس الفريق المنافس إنتر ميامي الذي وصلت إلى 11 تسديدة.

Benja to Martinez to put us in the lead in @opencup semi final! 👏👏👏👏 #CINvMIA | 2-3 pic.twitter.com/pN78p0ngFF

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023