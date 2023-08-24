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إنتر ميامي إلى نهائي كأس لامارهانت بعد فوزه على سينسيناتي بركلات الترجيح (فيديو)

فوز إنتر ميامي على سينسيناتي في نصف نهائي كأس لامارهانت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4

كتب فارس أبو شيحة
فوز إنتر ميامي على سينسيناتي
فرحة لاعبو إنتر ميامي بالتأهل إلى نهائي كأس لامارهانت
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وطن- خطف فريق إنتر ميامي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس لامارهانت، بعد فوزه المثير على نظيره سينسيناتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بالثلاثية لكلا الفريقين.

وافتتح الفريق المنافس سينسيناتي المباراة بهدف أول جاء عن طريق اللاعب لوسيانو أكوستا عند الدقيقة ال18، كما وعزز ذات الفريق التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني عن طريق اللاعب براندون فاسكيز في الدقيقة ال53.

تأهل إنتر ميامي إلى نهائي كأس لامارهانت

وسجل إنتر ميامي هدفي تقليص الفارق والتعادل أمام سينسيناتي، عن طريق اللاعب ليوناردو كامبانا في الدقيقة ال68، وزميله جوزيف مارتينيز عند الدقيقة ال93.

كما وعاد ليوناردو كامبانا هدف التقدم الثالث لصالح إنتر ميامي، في الدقيقة ال90+7. ليسجل بعدها اللاعب يويا كوبو هدف التعديل لفريق سينسيناتي عند الدقيقة ال114.

وتغلب فريق إنتر ميامي على منافسه سينسياتي في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل، بنتيجة 5-4.

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كما وتفوق فريق سينسيناتي على مستوى التسديدات على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام إنتر ميامي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، على عكس الفريق المنافس إنتر ميامي الذي وصلت إلى 11 تسديدة.

بينما تفوق إنتر ميامي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 83%،  فيما وصل استحواذ الفريق المنافس سينسيناتي بنسبة 41% في المباراة.

ميسي لاعب إنتر ميامي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

تشكيلة إنتر ميامي ضد سينسيناتي

ودخل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة القوية أمام سينسيناتي، في دور نصف نهائي كأس لامارهانت، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: يدلين، توماس أفيليس، سيرهي كريفتسوف، كمال ميلر، جوردي ألبا.

خط الوسط: دييغو غوميز، بوسكيتس، جل موتا دي سوسا.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، ليوناردو كامبانا.

وسيلتقي فريق إنتر ميامي في المباراة القادمة، الأحد، أمام منافسه ريد بولز في الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم.

 

فوز إنتر ميامي
احتفال إنتر ميامي بهدفه في شباك سينسيناتي
المصدروطن + إنتر ميامي تويتر + مواقع التواصل

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