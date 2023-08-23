نسرين طافش ترقص وتغني في السيارة بعد الكشف عن السبب المؤلم لطلاقها (فيديو)

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وطن– كشف حساب “شربليتا” الذي ينشر “فضائح المشاهير”، السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة السورية نسرين طافش من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

وأجابت شربلتيا على سؤال “نسرين طافش ليش اطلقت” بالقول: “لأنه كان يضربها كتير، وهو عصبي”.

ضرب واعتداء

وما عزز ادعاء شربليتا، هو قضية طليق نسرين طافش مع زوجته السابقة التي تدعى شيرين بكير.

حيث أطلقت طليقة شريف شرقاوي، رسائل استغاثة مما سمّته “بطش طليقها” قائلة إنه تعدى عليها بالضرب.

وأضافت شيرين بكير أن زوجها السابق كان يعتدي عليها بعنف شديد خلال رحلة خارجية لهما، وألقى ملابسها من الغرفة التي كانا يقيمان فيها، كما صادر جواز سفرها وهاتفها.

وتابعت طليقة زوج نسرين طافش: “لما الشرطة عرفت بالموضوع وسألته، لم اللي حصل عشان المشاكل”.

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وأضافت شيرين أنه ضربها أكثر من مرة بعد ذلك داخل منزلهما، قائلة: “ضربني في بطني ووشي بالساعة لحد ما عيني قفلت فوق الـ 21 يوم.. مكنتش عارفة أستنجد بأي حد لأنه كان بياخد مني تليفوني”.

رقص وغناء

ولم تلق نسرين طافش بالاً لما كشفته شربليتا، ونشرت مجموعة صور جديدة لها داخل السيارة وهي ترتدي فستان أوف شولدر.

كما ظهرت الفنانة السورية ترقص وتغني داخل سيارتها، مشيرة إلى أنها في أفضل حالة مزاجية وسعيدة جداً بعد طلاقها.