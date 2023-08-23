موعد مباراة الهلال ضد الرائد والتشكيلة في دوري روشن السعودي

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وطن- يلتقي فريق الهلال ضد الرائد في مواجهة قوية بين كلا الفريقين، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز روشن.

وستقام مباراة الهلال والرائد، على ملعب (الملك عبد الله ببريدة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد

كما وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

وستبث مباراة الهلال السعودي ضد الرائد على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري السعودي روشن لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

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ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي خالد المديفر.

تشكيلة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة أمام الرائد في منافسات الدوري السعودي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع الهلال: ناصر الدوسري، علي آل البليهي، جحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيس، مالكوم، سالم الدوسري، ميشال ديلغادو.

مركز الهجوم: عبد الله الحمدان.

وكان فريق الهلال قد تعادل أمام أبها في المباراة الماضية بهدف لكليهما، في منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للدرجة الممتاز.

وآتى فريق الهلال في رابع جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 4 نقاط، كما وحل الفريق المنافس الرائد السعودي في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.