الأربعاء, أغسطس 23, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة الهلال ضد الرائد والتشكيلة في دوري روشن السعودي
رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الرائد والتشكيلة في دوري روشن السعودي

منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الهلال ضد الرائد
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق الهلال ضد الرائد في مواجهة قوية بين كلا الفريقين، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز روشن.

وستقام مباراة الهلال والرائد، على ملعب (الملك عبد الله ببريدة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد

كما وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

وستبث مباراة الهلال السعودي ضد الرائد على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري السعودي روشن لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

- Advertisement -

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي خالد المديفر.

تدريبات الرائد السعودي
تدريبات الرائد قبيل مواجهة الهلال السعودي

تشكيلة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة أمام الرائد في منافسات الدوري السعودي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع الهلال: ناصر الدوسري، علي آل البليهي، جحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيس، مالكوم، سالم الدوسري، ميشال ديلغادو.

مركز الهجوم: عبد الله الحمدان.

وكان فريق الهلال قد تعادل أمام أبها في المباراة الماضية بهدف لكليهما، في منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للدرجة الممتاز.

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال قبيل مواجهة الرائد في الدوري السعودي

وآتى فريق الهلال في رابع جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 4 نقاط، كما وحل الفريق المنافس الرائد السعودي في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.

المصدروطن + الهلال السعودي تويتر + الرائد السعودي تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

صفقة الهلال السعودي مع حسان تمبكتي مهددٌ بالإلغاء لهذا السبب

رياضة

لم يتعافَ من الإصابة.. موعد الظهور الأول للبرازيلي نيمار مع الهلال السعودي

حياتنا

زوجة نيمار عارية في السعودية.. تنافس جورجينا وتشعل الأجواء بأول ظهور

حياتنا

والدة نيمار بالنقاب وتمتطي جملا.. هل يرافقها عشيقها في السعودية؟

رياضة

كيف يمكنني حجز تذاكر الهلال والفيحاء وأسعارها في الدوري السعودي روشن؟!

رياضة

بعد تمويله صفقة بونو.. هل يعود الوليد بن طلال لزعامة الهلال السعودي؟

رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

رياضة

8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون في مرآبه (صور)

حياتنا

رئيس الهلال مع ياسين بونو داخل مطعم.. فما الذي دار بينهما؟ (فيديو)

رياضة

كم راتب ياسين بونو في الهلال السعودي؟.. الصفقة تأكدت ولحق بنيمار رفقة ميتروفيتش

رياضة

تفاصيل عقد ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال السعودي

الهدهد

نيمار يبرر انتقاله للهلال السعودي ويكشف عن السخرية من رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قمر اللبنانية قبل العمرة وبعدها .. حجاب ثم تعري وجرأة! (شاهد)

فهد العتيبي.. تفاعل واسع مع بادرة إنسانية لشاب كويتي لامست القلوب (فيديو)

السبب الحقيقي لإقدام محمد بن سلمان على اعتقال والدته لسنوات.. يكشفه مغرد شهير

دنيا بطمة مع راقصة شبه عارية للترويج لحفلها القادم (فيديو)

فشل العراق وتركيا في استئناف تدفق النفط.. من يدفع الثمن؟

لديه مشاكل صحية.. عمرو وردة يُريد فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي بعد أيام على قدومه

هبة عبوك بدون ملابس داخلية فور مغادرتها تونس (فيديو)

عواصف مكة المكرمة.. تطاير حواجز الحرم ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح (لقطات مرعبة)

كُشِفَت كذبة روسيا: “الغارة الجوية التي دمرت سوق جسر الشغور في إدلب”!

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC