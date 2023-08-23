الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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رياضة

لديه مشاكل صحية.. عمرو وردة يُريد فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي بعد أيام على قدومه

عمرو وردة يطلب فسخ تعاقد مع نادي الرجاء بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء ومشاكله الصحية

كتب فارس أبو شيحة
عمرو وردة
عمرو وردة والرجاء المغربي
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وطن- أفادت تقارير صحفية مغربية، بأن النجم المصري عمرو وردة 29 عاماً، طلب فسخ تعاقده مع نادي الرجاء الرياضي المغربي، بعد أيام قليلة على توقيع عقود انضمامه هذا الصيف.

وذكر موقع البطولة المغربي، بأن اللاعب عمرو وردة قد أبدى رغبته في التراجع عن تعاقده مع نادي الرجاء الرياضي، حيث قام بالحديث لبعض المسؤولين داخل الفريق بشأن فسخ عقده مع النادي.

عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

وأردف الموقع، ” اللاعب المصري وردة أقر برغبته في العودة إلى قبرص أو اليونان. بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب” وفق ما ذكره اللاعب.

كما وتابع، ” عمرو وردة يحاول الضغط على المسؤولين في نادي الرجاء من أجل الموافقة على طلبه، بعدما انضم إلى صفوف النادي قبل أيام في صفقة انتقال حر”.

ونشر عمرو وردة صورة عبر حسابه على موقع “الانستغرام“، الثلاثاء، تظهر تعرض اللاعب لوعكة صحية ودخوله المشفى.

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مرض عمرو وردة

فيما أشارت تقارير صحفية أخرى، بأن المصري وردة أخبر المسؤولين في نادي الرجاء المغربي، بأنه يعاني من مشاكل صحية نتيجة الأجواء في المغرب، ولذلك يريد فسخ تعاقده مع النادي.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي. خلال الأيام القادمة، من أجل تحديد مصير اللاعب المصري عمرو وردة، الذي طالب بالرحيل عن النادي بعد أيام من توقيع العقود معه.

اللاعب عمرو وردة
عمرو وردة والوعكة الصحية

من هو اللاعب عمرو وردة؟!

عمرو مدحت محسن وردة، لاعب كرة قدم مصري محترف، من مواليد ال17 من شهر سبتمبر عام 1993. يلعب في مركز الوسط الهجومي.

بدأ اللاعب وردة مسيرته من بوابة الأهلي المصري عام 2011. قبل الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى الاتحاد السكندري عام 2015، ثم الاحتراف بعدها في الدوري اليوناني مع صفوف نادي بانيتوليكوس في العام ذاته.

كما وشارك وردة خلال مشواره في الدوري اليوناني في 136 مباراة، سجل فيهم 32 هدفاً. وصنع 22 تمريرة حاسمة لزملائه.

وتنقل المصري عمرو وردة بين العديد من الأندية في الدوري اليوناني الممتاز. قبل الانتقال إلى الدوري القبرصي عام 2021 مع نادي أنورثوسيس فاماغوستا، وأخرها أبولون ليماسول.

المصدروطن + موقع البطولة المغربي

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