الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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كيندال جينر عارية تماماً فوق حصان (شاهد)

كيندال جينر كانت العارضة المثالية للحملة بفضل حبها العميق للخيول

كتب رفيف عبدالله
كيندال جينر عارية تماماً فوق حصان (شاهد)
كيندال جينر عارية
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وطن– بدت عارضة الأزياء كيندال جينر مذهلة في الحملة الإعلانية الجديدة لعلامة ستيلا ماكارتني.

وفي الصورة الأكثر إثارة للدهشة في الحملة، ظهرت الأخت الأصغر لـ كيم كارداشيان وهي تقف عارية فوق حصان أبيض جميل.

جينر على طبيعتها مع الخيول

في الإعلان الذي تمت مشاركته للترويج لحملة “خريف 2023.. قوة الحصان” للعلامة التجارية، شوهدت الحسناء السمراء وهي تجمع بين اثنين من شغفها، عرض الأزياء والخيول.

كيندال جينر عارية
تجمع علاقة مميزة بين كيندال والخيول

تمتلك كيندال جينر البالغة من العمر 27 عامًا العديد من الخيول باسمها. وقد شاركت في ركوب الخيل منذ أن كانت فتاة صغيرة.

في الصورة الرئيسية للحملة، تظهر جينر عارية مرتدية فقط حذاء ستيلا مكارتني الذي يصل إلى الفخذ مع حقيبة فالابيلا المطابقة.

كيندال جينر عارية
الصورة الرئيسية للحملة

تم تصوير الحملة الإعلانية، التي تم تصويرها بواسطة هارلي وير، في المسطحات المالحة في كامارغ بفرنسا، والتي تشتهر بمهورها البيضاء.

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ستيلا مكارتني تشيد بحب كيندال للخيول

وفي البيان الصحفي للحملة، قالت ستيلا مكارتني إن كيندال جينر كانت العارضة المثالية لها بفضل حبها العميق للخيول.

كيندال جينر عارية
من صور الحملة

 

وقالت: “كنت أعلم أن فتاة ستيلا هذا الموسم يجب أن تحب الخيول بقدر ما أحبها. كانت كيندال تمارس رياضة ركوب الخيل منذ أن كانت طفلة، مثلي تمامًا، ولديها مزرعتها الخاصة؛ ويمكنك أن ترى مدى ارتياحها حول هذه المخلوقات الحساسة. وهم معها.”

القوة الاستثنائية للخيول

تدعي الحملة أنها تحتفل “بالحب المتأصل والاحترام العميق للحيوانات، وتسخير القوة الاستثنائية للخيول”.

كيندال جينر عارية
الصورة نشرتها كيندال بإضاءة مختلفة

وبالتعمق في معنى الحملة، توضح العلامة التجارية أن “موضوع “قوة الحصان” يسري في كل عنصر من مجموعتنا، مما يسلط الضوء على الروابط التحويلية بين البشر والخيول، من خلال عدسات علاقات ستيلا الشخصية وعائلتها وفنها”. والتاريخ، وإلى العصر الحديث.”

المصدررصد ومتابعة وطن

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