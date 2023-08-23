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القيصر لم ينسَ خيانة قائد فاغنر.. لماذا أراد بوتين أن يموت يفغيني بريغوجين؟

كان بوتين قد وصف بريجوزين بأنه خائن ولذلك أصيب العديد من المحافظين في الطبقة السياسية الروسية بالصدمة إزاء مدى ليونة الرئيس الروسي في التعامل معه بعد التمرد الفاشل

كتب خالد الأحمد
القيصر لم ينسَ خيانة قائد فاغنر.. لماذا أراد بوتين أن يموت يفغيني بريغوجين؟
يفغيني بريغوجين
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وطن- نشر موقع “فورين أفيرز“، تقريرا عن يفغيني بريغوجين، رئيس مؤسسة فاغنر العسكرية الخاصة الذي يُرجه مصرعه في تحطم طائرته في العاصمة الروسية موسكو، حيث لمح التقرير أن يكون هناك دور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما حدث.

وقال الموقع، إن بوتين واجه ضغوطا متزايدة في الفترة الماضية، وتحديدا بعد التمرد قصير الأمد الذي قاده بريغوجين، وكان التمرد نتاجًا لتقاعس بوتين عن العمل، كما أن التساهل الذي مُنح لبريغوجين بعد ذلك جعل الرئيس الروسي يبدو أقل قوة.

يوم الأربعاء، ربما يكون بوتين قد حصل على الثأر بعد كل شيء، فقد تم إدراج بريغوجين ضمن قائمة ضحايا طائرة خاصة تحطمت خارج موسكو.

وأضاف الموقع: “لدينا العديد من الأسباب الوجيهة ما يجعلنا نعتقد أن بوتين مهتم بمثل هذا الحادث.. لكن حتى لو كان الأمر مجرد حادث، فإن النخب الروسية وكبار المسؤولين سوف ينظرون إليه باعتباره عملاً انتقامياً”.

وسيكون الكرملين وبوتين شخصياً مهتمين بتأجيج مثل هذه الشكوك، فكان بوتين قد وصف بريجوزين بأنه “خائن”، وعلى هذا فقد أصيب العديد من المحافظين في الطبقة السياسية الروسية بالصدمة إزاء مدى ليونة الرئيس الروسي في التعامل معه بعد التمرد.

وذكر التقرير: “كان بريجوزين يتنقل بحرية بين بيلاروسيا وروسيا. والتقى به بوتين في الكرملين. لقد سمح له أن يعيش حياته وكأن شيئا لم يحدث. واليوم يستطيع هؤلاء الذين أصيبوا بالصدمة أن يقولوا: الآن نرى منطق بوتين، فلا يبدو بوتين ضعيفا. ويبدو أنه يستعيد السيطرة”.

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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

المصير الذي وعد به بوتين لمن يتحدونه

في عدة مناسبات في السنوات السابقة، قال بوتين إن الخونة يجب أن يموتوا، وأكّد أن موتهم يجب أن يكون قاسياً ويجب أن يعانون، لكن بريغوزين ليس خائناً كلاسيكياً.

لقد قال بوتين بعد التمرد، إن هذا هو الشخص الذي تجرأ على تحدي الدولة في وقت كانت تواجه فيه عدوانًا خارجيًا. لكن الرئيس الروسي صرح أيضًا بأن الناس يفقدون عقولهم أثناء الحرب. وكان نهجه تجاه بريغوزين أكثر ليونة قليلاً مما قد يكون عليه الحال بالنسبة لشخص خان وطنه عمداً.

وتابع الموقع: “لكن في النهاية، لم نرَ القيمة التي كان يتمتع بها بريجوزين بالنسبة لبوتين بعد التمرد. اقترح بعض الناس أن بريجوزين كان لديه معلومات خطيرة عن بوتين، ولهذا السبب لم يجرؤ بوتين على التخلص منه”.

وأوضح التقرير أن السبب الوحيد الذي يجعل بوتين يتسامح مع بريجوزين هو أنه كان يتمتع ببعض المزايا العسكرية في أوكرانيا وسوريا، لكن هذا لم يكن كافيا حقا ليغفر له، فقد كان من المتوقع أن بوتين سيجد طريقة للتخلص منه.

وذكر الموقع: “كان من المتوقع أن يكون الانتقام ليس جسديًا.. وكان من المرجح أن وزارة الخارجية أو المخابرات العسكرية الروسية أو جهاز الأمن الفيدرالي، أيًا كان، سيجدون مع مرور الوقت طريقة لانتزاع كل ما كان لدى بريجوزين. ولكن بعد ذلك، جاء الرد جسديًا”.

من المستفيد من إزاحة بريجوزين عن الساحة؟

وذكر التقرير: “كثير من الناس. بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون بريغوزين تهديدا للدولة، فإن وفاته تمثل العدالة.. بالنسبة لهيئة الأركان العسكرية، وهيئة الأركان العامة، والقوات المسلحة ، وأجهزة الأمن، والمحافظين، والصقور -لكل أولئك الذين اعتقدوا أن بريجوزين ذهب إلى أبعد من ذلك- فإن هذا ما كان ينبغي أن يحدث.. لذا، لا نعتقد أن بوتين والكرملين سيبذلان الكثير من الجهود لإقناع عامة الناس بخلاف ذلك”.

خيانة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لبوتين
خيانة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لبوتين

إلى أين تتجه مجموعة فاغنر من هنا؟

على موقع تيليغرام الروسي، اقترح بعض الأشخاص أنه إذا لم يكن مقتل بريجوزين عرضيًا، فهو كان خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل الدولة. يمكن أن يثير السخط والتهيج ورد فعل سلبي من أنصار بريغوجين.

وقال التقرير: “لن نرى أي رد فعل ملموس. أولئك الذين تعاطفوا مع بريجوزين قبل التمرد أصيبوا بخيبة أمل عندما قرر تحدي الدولة. لقد اعتقدوا أنه لا ينبغي للمرء أن يهز القارب خلال مثل هذه الأوقات الصعبة.. يمكننا أن نرى ذلك في استطلاعات الرأي: قبل التمرد، كان بريغوجين قد اكتسب الكثير من التعاطف، ولكن بعد التمرد، انهار”.

فهل يعتبره أنصاره شهيدا؟

وقال التقرير: “لا نعتقد ذلك. كان بريغوجين رجلاً غاضبًا ولم يكن من السهل التعامل معه. لا نعتقد أن لديه معجبين سيتبعون خطاه ويحاولون مواصلة أنشطته. وحتى أولئك الذين آمنوا ببريغوجين سوف يعتبرون ما حدث له بمثابة تحذير لكل من يحاول تكرار ما فعله. سوف يشعر الناس بالخوف، وخاصة أولئك الذين بقوا إلى جانب بريجوزين حتى الآن.. لا بد أنهم يعتقدون أنهم التاليون”.

ماذا يعني مقتل بريغوجين بالنسبة لقوات فاغنر في أوكرانيا؟

تستقر فاغنر الآن في بيلاروسيا، ويمكن لقواتها مواصلة بعض الأنشطة في إفريقيا وسوريا. لكن أبواب أوكرانيا مغلقة. وكان بعض القادة في فاغنر يأملون أن يتصل بهم بوتين في غضون شهرين ويقول لهم: “آسف، لقد كنت مخطئاً بشأنكم. نحن بحاجتك. إرجع من فضلك.”

المصدرموقع فورين أفيرز، رصد وتحرير وطن

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