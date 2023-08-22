هل تتغذى هذه النبتة على لحم الموتى وتمتص دمائهم.. فيديو من المقابر يثير ذعرا

- Advertisement -

وطن- نشر أحد المشاهير في مصر، مقطع فيديو صادم لثمار التين الشوكي الأحمر الذي ينمو في المقابر، وزعم أنه يتغذى على الجثث المتحللة ويمتص منها العناصر التي يحتاجها، مما أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط المصريين.

ويعد التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي تنتشر بشكل كبير في موسم الصيف، وتختلف أنواع التين الشوكي ومنها الأحمر الذي يقال أنه يعالج فقر الدم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم وتعالج الأنيميا وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.

فيديو يثير الجدل من المقابر

وبحسب الفيديو بدا المشهور “محمد شاهين” وهو يتجول في أحد مقابر مدينة رشيد بمحافظة البحيرة التي بدت مغطاة بنبات التين الشوكي الأحمر وقام بقطف ثمرة منها، ووضع عدة حبات داخل جورب قماشي وقام بعصرها ليتسرب سائل أحمر قان كالدم وبدأ يعصره على وجهه ليبدو فعلا كالدم.

هل يتغذى على جثث الموتى؟

وقال شاهين بحسب الفيديو إن هناك من يزعم أن هذا التين الشوكي يحتوي على دم المتوفين.

وأضاف أن الجثث المدفونة في المقبرة لم تساعد فقط في إكساب هذه الثمار اللون الأحمر بل ساعدت على انتشاره، وحمل منصب كاميرا واقترب من أحد القبور ليقول أن جسم المتوفى مدفون هنا.

- Advertisement -

ومضى مشيراً إلى انتشار كثيف للتين الشوكي فوق القبر، وقال أن كل هذا التين يتغذى على جثث الموتى وبدأ يضحك ويخاطب شخصاً لا يرى في الكادر: “صح” وخاطبه: “لا تزعل أن هناك نبات سيتغذى على جثتك بعد موتك.”

وتابع : “كما هناك دود يتغذى على جثث المتوفين فهناك ثمار تفعل الشيء ذاته”.

واستدرك بينما كان يقطف ثمرة تين شوكي ليقول أننا نتغذى من نبات هو بذاته يتغذى على لحم الإنسان المتوفى.

وهذا هو-حسب قوله- المعنى الحقيقي للحياة- وأشار إلى أشخاص بدوا أمامه وخلفه في المقبرة وهم يقطفون هذه الثمار لبيعها في الأسواق أو التغذي بها.

واستدرك أن “هذه المنطقة غريبة وهزلية جداً وهي المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا المشهد.” وأردف محمد شاهين أن هناك آلاف الأشجار للتين الشوكي في المقبرة تقول للأحياء خذوني.

وجدير بالذكر أن التين الشوكي، من الفواكه المشهورة في مصر، وتقطف ثماره في فصل الصيف.

و”محمد شاهين” يوتيوبر مصري عرف معروف عنه تناول الحشرات والثعابين والعقارب والسفر للصحراء ومعرفة كل ما أسرارها.

وقدّم سلسلة فيديوهات عنونها بـ”مهارات البقاء” للتعرف على كيفية التعامل مع الصحراء والطبيعة دون استخدام أدوات ومعدات حديثة على قناته “Survival Shaheen” على يوتيوب التي نشر فيها حتى الآن 230 فيديو وحظيت بـ 325 ألف مشترك .