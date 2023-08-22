الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
الرئيسيةحياتناشعر بالخطر.. حارس ميسي الشخصي يقتحم الملعب وسط اللعب (فيديو)
حياتنارياضة

شعر بالخطر.. حارس ميسي الشخصي يقتحم الملعب وسط اللعب (فيديو)

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن ميسي محمي في ميامي طوال الوقت بحارس لا يفارقه، حتى عندما يكون في أرض الملعب يقف على خط التماس مثل الحكم المساعد

كتب خالد الأحمد
شعر بالخطر.. حارس ميسي الشخصي يقتحم الملعب وسط اللعب
ليونيل ميسي
- Advertisement -

وطن- خطف الحارس الشخصي لنجم الأرجنتين، ونادي إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، الأنظار أثناء مباراة نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لفريقه أمام “إف سي سينسيناتي”، مساء الأربعاء، وبدا ملازماً له بحركاته وسكناته وبجسمه الضخم وملامح وجهه القاسية ولحيته السوداء الكثة.

وصفت صحيفة “ميرور” البريطانية حارس ميسي بـ”أفضل حارس شخصي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي محمي في ميامي طوال الوقت بحارس لا يفارقه، حتى عندما يكون في أرض الملعب يقف على خط التماس مثل الحكم المساعد.

ركض على خط التماس

ورُصد الحارس الشخصي لميسي وهو يقف عند خط التماس، حتى بدا أنه مثل حكم مساعد، وعندما حاول أحد المشجعين اقتحام الملعب للاقتراب من النجم الأرجنتيني، ظل الحارس يركض على طول الخط حتى يظل مراقباً له.

وأجبر الحارس اثنين من المشجعين على مغادرة الملعب، بينما كانا يحاولان الاقتراب من ميسي بغية الحصول على توقيعه.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحارس الجديد الذي يرافق ميسي، وهو يركض ليحبط محاولة أحد المشجعين من اقتحام الملعب والتقاط صورة مع اللاعب الأرجنتيني.

- Advertisement -

كما شوهد الحارس الشخصي في حالة تأهب، وهو يراقب ميسي ويمشي داخل وخارج الملعب، ويلتقط قميصًا ألقي على أسطورة برشلونة من المدرجات ويمنع أحد المشجعين من الوصول إليه.

نجم الأرجنتين ليونيل ميسي
نجم الأرجنتين ليونيل ميسي

ردود فعل مذهلة

وأدى الحادث إلى بعض ردود الفعل المذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد المعجبين: “ميامي تعتني بالماعز” وعلق آخر: “جاء حارس ميسي الشخصي للتحقق مما إذا كان بيكهام يعامل ميسي بشكل صحيح”.

وسارع بعض المشجعين إلى انتقاد الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونشروا: “الحارس الشخصي يراقب ميسي بشكل أفضل من لاعبي كرة القدم المحترفين. الدوري الأمريكي لا يزال مزحة”.

ووصل ميسي إلى أرض الملعب في إنتر ميامي بعد عامين قضاهما في باريس سان جيرمان، حيث فاز بلقبين متتاليين في الدوري الفرنسي لكنه فشل في تأمين دوري أبطال أوروبا. وأحرز تسعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في ست مباريات فقط وأثبتت الفائز بكأس العالم أنه لا يزال لديه الكثير من الأشواط القادمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

رد فعل ديفيد بيكهام مع ميسي بعد تتويج إنتر ميامي ببطولته الأولى (فيديو)

رياضة

الأول في تاريخه.. إنتر ميامي يُتوج بكأس الدوريات الأمريكي تحت قيادة ميسي (شاهد)

رياضة

إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي بعد فوزه على فيلادلفيا بالرباعية (فيديو)

حياتنا

بالرقص.. ميسي وزوجته يحتفلان بتأهل إنتر ميامي لربع نهائي كأس الرابطتين (شاهد)

رياضة

رباعية نظيفة.. إنتر ميامي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

رياضة

البرغوث ميسي يقود إنتر ميامي لدور ال8 في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس والتشكيلة في كأس الدوريات الأمريكي

رياضة

هدفين من توقيع ميسي.. إنتر ميامي يفوز على أورلاندو سيتي بالثلاثة (شاهد)

حياتنا

الجمهور الأمريكي يحاصر ميسي أمام أحد المتاجر وصراخ هستيري (فيديو)

حياتنا

بسبب فخذيها.. لاعبة أرجنتينية عاشقة لرونالدو تقع في أزمة.. ما علاقة ميسي؟

رياضة

سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوزٍ جديد على أتالانتا يونايتد (شاهد)

حياتنا

في ليلة تألق ميسي .. زوجة بيكهام في أحضانه احتفالاً بفوز إنتر ميامي (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حسن السيسي “المتهم السادس المجهول” بقضية طائرة زامبيا.. معارضة مصرية تفجر مفاجأة

العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية

جمال لافت وإطلالة مثيرة لإعلامية سعودية من ظفار في سلطنة عُمان (شاهد)

والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية (فيديو)

“آكلة طفلها” في مصر تفاجئ القاضي بهذا الطلب أثناء جلسة محاكمتها (شاهد)

سعودية تقوم بحركات إباحية وتستعرض بمؤخرتها في موسم “الجيمرز” (فيديو)

حماس تتبنى عملية الخليل .. وفيديو لاعتقال منفذي الهجوم (شاهد)

هل أُصيب السيسي بالشلل الرعاش؟.. فيديو يثير جدلا بشأن وضعه الصحي

الإمارات أكبر مستفيد من غزو بوتين لأوكرانيا.. “WSJ” تكشف ما وراء الكواليس وتُحرج ابن زايد

كيف يمكنك أن تفقد الوزن بعد سن الـ60 عامًا؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC