دنيا بطمة تسترضي الملك محمد السادس باستماته بعدما أهانته مرتين (فيديو)

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وطن– هنأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الشباب المجيد، على الرغم من تكرار إهانتها له بشكل غير مقصود.

ونشرت دنيا بطمة صورة الملك محمد السادس عبر حسابها على “انستجرام“، قائلة: “بمناسبة حلول عيد الشباب المجيد، الذي يخلد الذكرى الستين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.. أتقدم بأحر التهاني و بآيات الولاء والإخلاص لجلالته قائدنا العظيم”.

الله الوطن الملك

وتابعت دنيا بطمة: “أتمنى له موفور الصحة ودوام العافية وطول العمر.. وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن والأميرة لالة خديجة و الأمير مولاي الرشيد. و جميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة”.

وختمت الفنانة منشورها: “الله يبارك في عمر سيدي.. الله الوطن الملك”.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وتورطت دنيا بطمة وإن كان بغير قصد بإهانة محمد السادس مرتين، خلال إقامتها إحدى حفلات الزفاف.

وظهرت دنيا بطمة أثناء إقامتها حفل الزفاف وهي تتفاعل بشدة مع الحضور الذين استمتعوا بكل ما قدمته مرتدية القفطان المغربي.

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إهانات غير مقصودة

وبينما كانت دنيا بطمة تتفاعل مع سيدة كانت ترقص بجانبها وتقوم برمي “النقطة” عليها. ووضعها للأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس في جيب القفطان على صدرها، سقط الكثير من الاوراق لنقدية على الارض ما جعل دنيا بطمة تدوس عليها أثناء غنائها.

وأظهر الفيديو كذلك لحظة تنبه دنيا بطمة للأمر. ما دفعها للالتفات للخلف وتوجيه بعض التعليمات لإحدى العازفات في الفرقة والتنبيه عليها بلملمة الأوراق النقدية الملقاه على الأرض. وهو ما ما قامت السيدة بتنفيذه على الفور.

كررت دنيا ما فعلته مرة أخرى حين ظهرت مستسلمة لأحد الحاضرين وهو يقوم برمي (النقطة) الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس عليها وتركها تسقط على الأرض وهي ترقص وتدوسها بأقدامها.

وأظهر مشهد لحظة تعلق الأوراق النقدية عليها إلا انها تركتها تسقط على الأرض.