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حسن السيسي “المتهم السادس المجهول” بقضية طائرة زامبيا.. معارضة مصرية تفجر مفاجأة

معارضة مصرية مقيمة في كندا قالت أن نجل السيسي هو من الشخص السادس المجهول الهوية الذي أعلنت السلطات الزامبية اعتقاله

كتب خالد السعدي
حسن السيسي
حسن السيسي
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وطن- فجرت المعارضة المصرية المقيمة بالخارج “نرمين عادل”، مفاجأة مدوية حول المتهمين في فضيحة “طائرة زامبيا”، وزعمت أن نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن، متورط بالقضية وأنه هو المتهم السادس الذي لم تكشف هويته حتى الآن.

وقالت نرمين عادل المعارضة المقيمة في كندا، إن “حسن السيسي”، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هو المتهم السادس المجهول المحتجز في زامبيا باسم “وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد”.

وحسب نرمين التي نشرت مزاعمها تلك في فيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل، فإن الاسم المُزور لـ نجل السيسي، يعود في الواقع لـ “مقدم شرطة متوفي من محافظة المنيا، وقد تم نعيه بجريده الأهرام في مايو 2017″.

وحسب نرمين عادل فإن العدد الإجمالي للمتهمين في قضية طائرة زامبيا عددهم جميعا 13. ومن المتهمين 6 محتجزين مصريين هم:

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1- مايكل عادل ميشيل بطرس.

2- وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد (حسب نرمين عادل هو اسم وهمي لـ حسن نجل السيسي).

3- ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي.

4- منير شاكر جرجس عوض.

5- محمد عبد الخالق محمد جودة.

6- نهى صلاح الدين على نديم.

طائرة زامبيا تؤرق نظام السيسي

احتجزت سلطات زامبيا هذه الطائرة في مطار لوساكا يوم الاثنين، 14 أغسطس/آب، وتحفظت على حمولتها التي تضمنت حقائب بها قرابة 6 ملايين دولار نقدا وصناديق تحتوي مسدسات وذخيرة ومئات السبائك من المعادن النفيسة وأجهزة قياس الذهب.

وحسب تقارير إعلامية متطابقة، فقد احتجزت السلطات الزامبية على ذمة التحقيقات 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة، منهم 6 مصريين، ومواطن من كل من زامبيا وهولندا وإسبانيا ولاتفيا.

وقد ترددت عبر منصات التواصل الاجتماعي أسماء 5 من هؤلاء المصريين، فيما بقي السادس غامضا، قبل أن تكشف عن هويته نرمين عادل مؤخرا حسب مزاعمها التي لم تؤكدها بأدلة دامغة.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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