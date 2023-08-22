تعليق نجم الزمالك أحمد سيد زيزو على عرض انتقاله إلى الشباب السعودي

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وطن- علق نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، على الأنباء التي تتحدث عن رحيل اللاعب عن صفوف الفارس الأبيض إلى صفوف نادي الشباب السعودي هذا الصيف.

وقال المصري أحمد سيد زيزو، صاحب 27 عاماً، في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” كل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية أن رغبتي هي الرحيل عن الزمالك، ما هو إلا اجتهادات من رواد مواقع التواصل.. والله أعلم من كان مصدرها”.

تعليق أحمد سيد زيزو على عرض الشباب السعودي

وتابع زيزو، ” رغبتي كانت وستظل دائماً هي مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارة النادي في انتقالي لفريق آخر من أجل تحقيق العائد المادي، أو لأي سبب من الأسباب. سأكون بالتأكيد أول داعم لهذا القرار”.

كما وأضاف نجم الزمالك زيرو، ” رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك لأطول فترة ممكنة لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة. قبل أوقات الفرح، ويجب أن تتكاتف جماهير الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لم يقدر عليه بشر”.

أحمد سيد زيزو عبر "إنستجرام " يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن الزمالك ✍️ ""رغبتي كانت وستظل دائمًا مصلحة نادي الزمالك وجماهيره وإذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة النادي هي انتقالي لأي نادي والاستفادة المادية أو أيًا كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار"🗣🏹 pic.twitter.com/Ca9lhQpcK6 — Btolat.com (@Btolat) August 20, 2023

ووجه اللاعب زيزو رسالة إلى جماهير نادي الزمالك المصري، قائلاً لهم: ” يجب أن تعلموا أن لاعبي الفريق يتحملون جزءا من الذي حدث الموسم الماضي، ولكن مع لاعبين آخرين كان الوضع أسوأ”.

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وختم تغريدته، ” تعودت أن أكون صريحاً في كلامي وموقفي. مهما كانت العواقب، كما ويجب علينا نسيان الماضي والتكاتف من أجل مصلحة نادي الزمالك”.

زيزو وعرض الشباب السعودي

وكانت وسائل إعلام سعودية، قد تحدثت بوقت سابق عن تقديم نادي الشباب السعودي. عرضاً إلى إدارة الزمالك المصري، من أجل الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

ويذكر بأن عقد المصري أحمد سيد زيزو، سينتهي تعاقده مع نادي الزمالك ساري المفعول حتى صيف 2025.