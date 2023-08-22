الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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الأمير الحسين في تصرف غير متوقع مع صحفي كان يلتقط له الصور (فيديو)

أشاد الناشطون بتواضع الأمير الحسين الذي ظهر جلياً في أكثر من مناسبة آخرها حين تناول المنسف بيده

كتب رفيف عبدالله
الأمير الحسين في تصرف غير متوقع مع صحفي كان يلتقط له الصور (فيديو)
الأمير الحسين
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وطن – أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وهو يمازح أحد المصورين، حين لاحظ أنه يقوم بتصويره.

ويظهر الأمير الحسين في إحدى الفعاليات المجتمعية، حين لاحظ أن مصور يقوم بتصويره.. فسحب منه الكاميرا وقام بتصويره قائلاً:  “زي ما بتصوروا”.

تواضع الأمير

وأشاد الناشطون بتواضع الأمير الذي ظهر جلياً في أكثر من مناسبة، كان أحدثها خلال لقائه وجهاء وممثلين عن محافظة معان في قصر الملك المؤسس.

وقال ولي العهد الأردني في حديثه لوجهاء محافظة مـعان. أن وعائلته فرحوا جدا بمشاهدتهم الفرح في عيون الناس بمناسبة زفافه. منوها إلى أن هذا الامر أسعد الملك عبدالله الثاني كثيرا على وجه الخصوص.

احتفالا وترحيبا بقدومه، أقام وجهاء محافظة معان وليمة على شرف ولي العهد الامير الحسين. الذي قام بتناول طعام الغداء معهم وبينهم، وذلك وفقا لمقاطع فيديو غزت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو الأمير الحسين وهو يتناول “المنسف” (الأكلة الشعبية والرسمية الأشهر في الأردن) على أصوله وحسب العادات والتقاليد من خلال استخدام يده دون الملاعق أو الشوك.

المصدررصد ومتابعة وطن

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