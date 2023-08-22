ابنتا الفيصل بن حسين.. الأميرتان التوأم سارة وعائشة تخطفان الأنظار في بطولة المصارعة

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وطن– خطفت الأميرتان الأردنيتان التوأم، سارة وعائشة، الأنظار في أحدث ظهور لهما، برفقة والدهما الأمير فيصل بن الحسين.

ورافقت الشقيقتان التوأم الأميرة سارة بنت فيصل، والأميرة سارة بنت فيصل، والدهما إلى ختام بطولة العالم للمصارعة تحت الـ20 في عمان.

تكريم خاص

وتابع الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية، المنافسات الختامية.

كما قام الاتحاد الأردني للمصارعة بتكريمه بدرع خاص ببطولة العالم، تقديراً لجهوده بإنجاح البطولة.

احتشام وأناقة

واعتمدت الأميرتان إطلالات ناعمة محتشمة، وسط إشادة واسعة بجمالهما ورقتهما.

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الجدير بالذكر أن الأميرتان التوأم سارة وعائشة، ولدتا بتاريخ 27 مارس 1997، ووالدتهما الأميرة عالية الطباع، وهي إبنة أخ الملك عبدالله الثاني.

ولهما شقيقة ثالثة أكبر منهما تدعى الأميرة آية.