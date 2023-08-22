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ابنتا الفيصل بن حسين.. الأميرتان التوأم سارة وعائشة تخطفان الأنظار في بطولة المصارعة

اعتمدت الأميرتان التوأم سارة وعائشة إطلالات ناعمة محتشمة، وسط إشادة واسعة بجمالهما ورقتهما

كتب رفيف عبدالله
ابنتا الفيصل بن حسين.. الأميرتان التوأم سارة وعائشة تخطفان الأنظار في بطولة المصارعة
سارة وعائشة فيصل
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وطن– خطفت الأميرتان الأردنيتان التوأم، سارة وعائشة، الأنظار في أحدث ظهور لهما، برفقة والدهما الأمير فيصل بن الحسين.

ورافقت الشقيقتان التوأم الأميرة سارة بنت فيصل، والأميرة سارة بنت فيصل، والدهما إلى ختام بطولة العالم للمصارعة تحت الـ20 في عمان.

ابنتا الأمير فيصل بن الحسين
الأمير فيصل يتوسط ابنتيه سارة وعائشة

 

تكريم خاص

وتابع الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية، المنافسات الختامية.

ابنتا الأمير فيصل بن الحسين
قام الاتحاد الأردني للمصارعة بتكريمه بدرع خاص

كما قام الاتحاد الأردني للمصارعة بتكريمه بدرع خاص ببطولة العالم، تقديراً لجهوده بإنجاح البطولة.

احتشام وأناقة

واعتمدت الأميرتان إطلالات ناعمة محتشمة، وسط إشادة واسعة بجمالهما ورقتهما.

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ابنتا الأمير فيصل بن الحسين
جمعت إطلالة سارة وعائشة بين الاحتشام والأناقة

الجدير بالذكر أن الأميرتان التوأم سارة وعائشة، ولدتا بتاريخ 27 مارس 1997، ووالدتهما الأميرة عالية الطباع، وهي إبنة أخ الملك عبدالله الثاني.

ولهما شقيقة ثالثة أكبر منهما تدعى الأميرة آية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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