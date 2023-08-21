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هكذا هنأ بلعرب شقيقه ذي يزن بن هيثم ولي عهد عُمان بذكرى ميلاده (شاهد)

ذي يزن بن هيثم بن طارق، هو أوّل من يتولّى منصب ولاية العهد في تاريخ سلطنة عُمان الحديث، وهو منصب تم استحداثه من قبل السلطان هيثم بعد توليه الحكم خلفا لابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد

كتب فهمي الورغمي
هكذا هنأ بلعرب شقيقه ذي يزن بن هيثم ولي عهد عُمان بذكرى ميلاده
عهد بنت عبد الله البوسعيدية وذي يزن بن هيثم
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وطن- احتفل بلعرب بن هيثم بن طارق، نجل سلطان عمان، على طريقته الخاصة بذكرى عيد ميلاد شقيقه، ذي يزن بن هيثم، ولي عهد سلطنة عمان.

وهنّأ صاحب الـ 28 عاماً، شقيقه ولي العهد البالغ من العمر 33 عاماً، قائلاً في “ستوري” عبر حسابه على موقع انستغرام “جعل الله كل أعوامك سعادة”.

ونشر بلعرب بن هيثم صورتين للاحتفال بذكرى ميلاد شقيقه ذي يزن بن هيثم بن طارق، الذي يُصادف اليوم، 21 آب/أغسطس عام 1990.

بلعرب يهنئ شقيقه ذي يزن بذكرى ميلاده

جمعت الصورة الأولى كلاهما بالزي التقليدي العماني بينما كانا جالسين بجانب بعضهما البعض.

أما الثانية فظهر خلالها ولي العهد بإطلالة حديثة مرتدياً قميصأً (chemise) باللون الأزرق السماوي مع ساعة فاخرة في اليد اليسرى.

ومعلوم أن ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، هو أول من يتسلم ولاية العهد (بتاريخ 11 يناير 2021) في تاريخ سلطنة عمان الحديث.

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عُين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب منذ تاريخ 18 أغسطس 2020.

عمل في سفارة عمان في المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2018، استمرارًا لدور وزارة الخارجية الذي بدأ فيه 2013.

ذي يزن بن هيثم وبلعرب بن هيثم بن طارق
ذي يزن بن هيثم وبلعرب بن هيثم بن طارق
ذي يزن بن هيثم
ذي يزن بن هيثم

عمانيون يهنؤون ولي العهد ذي يزن بن هيثم بعيد ميلاده

تفاعل عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكرى ميلاد ولي العهد، ذي يزن بن هيثم.

حيث كتب “علي العامري” عبر حسابه على موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ “صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم حفظكم الله ورعاكم.. كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية..عيد ميلاد سعيد”.

بدورها، احتقت صفحة “Royal Oman Family” بذكرى ميلاد ولي العهد وكتبت “21 من أغسطس ذكرى ميلاد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ، كل عام وسموه خير”.

“ابن عمان” كتب هو الآخر “كل عام وسموكم بألف خير وصحة وسلامة”.

وكتب “جلال بن صالح الحضرمي” في السياق: “كل عام وسموكم سيدي ذي يزن بن هيثم والأسرة الحاكمة وعُمان وشعبها بألف خير بمناسبة عيد ميلادكم الميمون.”

وتابع:”وفقكم الله وسدد خطاكم في ظل القيادة الحكيمة لمولانا السلطان هيثم بن طارق دامت عمان نهضة متجددة”.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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