هجوم بطائرة مسيرة من قطاع غزة لليوم الثاني.. هل تريد حماس اختبار رد فعل إسرائيل؟

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وطن- أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال فعّل منظومة القبة الحديدية، لاعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني تواليا.

وقال موقع “i24news” الإسرائيلي، إنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض ما يبدو أنها طائرة بدون طيار “مسيرة”، انطلقت من قطاع غزة.

وأضاف الموقع أنه تم إطلاق صاروخين لاعتراض الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.

ونقل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قوله إن القبة الحديدية أطلقت صواريخ على سفينة مجهولة الهوية في قطاع غزة، فيما قال سكان في مناطق غلاف غزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار.

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن سكان في غلاف غزة بأنه تفعيل القبة الحديدية في منطقة “علوميم”.

بدورها، قالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي يحقق إذا ماكانت القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

القناة 13 العبرية: "الجيش الإسرائيلي يحقق إذا ماكانت القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف". pic.twitter.com/VZxhb7P0Un — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) August 21, 2023

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حماس تختبر رد الفعل الإسرائيلي

في حين قالت صحيفة معاريف، إن حركة حماس تعمل على تحسين قدراتها في استخدام الطائرات المسيّرة، وتختبر ردود الفعل الإسرائيلية عليها.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر يعتبر جزءًا من التحدي الواضح التي تحاول حماس فعله بما يتعلق في الطائرات المسيّرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد، اعتراض منظومة القبة الحديدية لطائرة مسيرة خلال تحليقها باتجاه جنوب إسرائيل.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان، إن الطائرة المسيرة لم تخترق ما سماه “المجال الجوي الإسرائيلي”.

#عاجل 🛑 جيش الدفاع يعترض قطعة جوبة مسيرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي حيث لم تخترق المسيرة الى داخل الأراضي الإسرائيلية وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ اقلاعها >> pic.twitter.com/JpERnnwhiU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2023

وأضاف أنه جرى اعتراض الطائرة المسيرة فوق قطاع غزة، بعد رصدها منذ لحظة إطلاقها، معتبرا أنها لم تشكل تهديدًا على سكان جنوب إسرائيل.