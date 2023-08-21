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هجوم بطائرة مسيرة من قطاع غزة لليوم الثاني.. هل تريد حماس اختبار رد فعل إسرائيل؟

إعلام عبري قال إنه تم إطلاق صاروخين لاعتراض الطائرة المسيرة وأفاد بأن سلطات الاحتلال تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.

كتب خالد السعدي
هجوم بطائرة مسيرة من قطاع غزة لليوم الثاني.. هل تريد حماس اختبار رد فعل إسرائيل؟
هجوم بطائرة مسيرة من قطاع غزة لليوم الثاني
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وطن- أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال فعّل منظومة القبة الحديدية، لاعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني تواليا.

وقال موقع “i24news” الإسرائيلي، إنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض ما يبدو أنها طائرة بدون طيار “مسيرة”، انطلقت من قطاع غزة.

وأضاف الموقع أنه تم إطلاق صاروخين لاعتراض الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.

ونقل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قوله إن القبة الحديدية أطلقت صواريخ على سفينة مجهولة الهوية في قطاع غزة، فيما قال سكان في مناطق غلاف غزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار.

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن سكان في غلاف غزة بأنه تفعيل القبة الحديدية في منطقة “علوميم”.

بدورها، قالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي يحقق إذا ماكانت القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

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حماس تختبر رد الفعل الإسرائيلي

في حين قالت صحيفة معاريف، إن حركة حماس تعمل على تحسين قدراتها في استخدام الطائرات المسيّرة، وتختبر ردود الفعل الإسرائيلية عليها.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر يعتبر جزءًا من التحدي الواضح التي تحاول حماس فعله بما يتعلق في الطائرات المسيّرة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد، اعتراض منظومة القبة الحديدية لطائرة مسيرة خلال تحليقها باتجاه جنوب إسرائيل.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان، إن الطائرة المسيرة لم تخترق ما سماه “المجال الجوي الإسرائيلي”.

وأضاف أنه جرى اعتراض الطائرة المسيرة فوق قطاع غزة، بعد رصدها منذ لحظة إطلاقها، معتبرا أنها لم تشكل تهديدًا على سكان جنوب إسرائيل.

المصدرi24news ، توتير ،رصد وتحرير وطن

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