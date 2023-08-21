الإثنين, أغسطس 21, 2023
الرئيسيةالهدهد"منصة محمد السادس للحديث" تحذف أحاديث نبوية وتثير جدلا.. ما علاقة التطبيع؟
الهدهد

“منصة محمد السادس للحديث” تحذف أحاديث نبوية وتثير جدلا.. ما علاقة التطبيع؟

منصة محمد السادس للحديث تجاهلت العشرات من أحاديث “البخاري” و”مسلم” وقد تعلّق بعضها باليهود والنصارى

كتب باسل سيد
محمد السادس
- Advertisement -

وطن- أثارت “منصة محمد السادس للحديث” جدلا كبيراً مع محتواها في الفترة الأخيرة، حيث لفت بعض الباحثين المتخصصين إلى تجاهلها للعديد من الأحاديث الواردة في كتب “صحيح البخاري” و”صحيح مسلم”.

وحسب تقرير لموقع “لكُم” المغربي، فإن اللجنة العلمية المشرفة على المنصة (تأسست في 9 مايو 2022)، حجبت العشرات من الأحاديث الواردة في كتب “صحيح البخاري” و”صحيح مسلم”، اللذين يُعتبران من أهم كتب الحديث الشريف.

المنصة تهدف إلى تقريب الحديث النبوي للجمهور وتوسيع دائرة نشره في مختلف أنحاء المعمورة، وذلك باعتماد منهجية مستمدة من المدرسة الحديثية المغربية، حسب ما جاء في الندوة الافتتاحية المخصصة لها برئاسة أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ما هي معايير حذف الأحاديث النبوية؟

وأشار تقرير “لكُم” إلى أن هناك نقاشًا غير مسبوق في المغرب حول الأحاديث الواردة في “صحيح البخاري” والحديث كأصل ثاني في الدين. هذا النقاش يشمل أيضًا من يعتبرون أنفسهم “قرآنيين” الذين يُشككون في بعض الأحاديث.

نقاش طُرحت على إثره العديد من الأسئلة، مثل ما هي المعايير التي اعتمدتها اللجنة في قبول بعض الأحاديث ورفض البعض الآخر؟

وما هي القواعد المؤطرة لهذه العملية؟ وما هي مبررات اللجنة لتجاهل العديد من الأحاديث؟ وهل الهدف من ذلك هو تنقية “السنة النبوية” من العناصر التي يعتبرونها شاذة عن تعاليم الإسلام؟

- Advertisement -

ولفت الموقع المغربي لمحاولته التواصل مع اللجنة المشرفة على المنصة ومع المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة أصيلة، ولكن هما لم يتفاعلوا بشكل مباشر مع الموقع، وبعض العلماء من المجالس العلمية المحلية طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

كما نوّه التقرير إلى ما قامت به المنصة لامس قضية حساسة تتعلق بالتفسير والاجتهاد في مجال الحديث النبوي والتصدي للتحديات التي تثيرها تلك المنصة في المجتمع المغربي.

منصة محمد السادس للحديث
منصة محمد السادس للحديث

منصة محمد السادس للحديث

المنصة تحتوي على أكثر من 10000 حديث نبوي شريف بمختلف مراتبه، بما في ذلك الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، والموضوعة للتحذير من نسبتها إلى النبي محمد (ﷺ).

الهدف من إنشاء المنصة هو تمكين المهتمين بالحديث النبوي من معرفة درجة صحة الأحاديث وثبوتها أو عدمه، وذلك باعتماد الشرط المغربي ومصادر الغرب الإسلامي.

تتألف اللجنة العلمية للمنصة من مجموعة من العلماء والأساتذة المتخصصين في علم الحديث، وهم يعملون على تقديم محتوى موثوق به للمنصة.

تأسست المنصة في سياق تحديات دينية عالمية، بما في ذلك توظيف الدين لأغراض سياسية والصراع مع حركات الإلحاد الديني. المغرب يسعى إلى الحفاظ على توازنه الوسطي والاعتدالي في هذا السياق من خلال دعم مبادرات تعزز القيم الدينية الإسلامية وتحمي القرآن والسنة. تم إنشاء منصة “محمد السادس للحديث النبوي” كجزء من هذه المساعي.

حذف أحاديث تدعو لـ “التطرف” و”الإرهاب”

تقدم اللجنة العلمية المشرفة على المنصة مبررات لحجب بعض الأحاديث، مثل وجود قوة إشكال ظاهرة أو ضعف معناها أو شذوذ مؤثر فيها. وتؤكد أنه لا يجوز خلاف بعض الأصول مثل القرآن والسنة والعمل المتوارث ومستند العقل الصريح.

يشير محمد ابن الأزرق الأنجري، وهو باحث مغربي، إلى أن المنصة حجبت عدة أحاديث من “الصحيحين” مثل حديث “من بدل دينه فاقتلوه” وحديث “لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام” والأحاديث المشوهة لصورة النبي والتي يرويها البخاري ومسلم.

النص يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لمأسسة الحقل الديني وضبط التفسير الديني، مع التركيز على تجنب الأحاديث المحرضة على التطرف والإرهاب.

تعامل مع الأحاديث التي تذكر اليهود والنصارى: يُشير التقرير إلى أن هناك بعض الأحاديث التي تشير إلى اليهود والنصارى تم ذكرها في المنصة. يُذكر أن المنصة تتعامل مع هذه الأحاديث بنفس الطريقة كمعظم الأحاديث الأخرى، وتقدمها بشكل شفاف دون تفرقة.

في المجمل، يقدم التقرير تفسيرًا لموقف منصة “محمد السادس للحديث النبوي” من الأحاديث التي تتعلق باليهود والنصارى ويسلط الضوء على مراجعة الأحاديث والمنهج الذي تتبعه المنصة في تقديم الأحاديث النبوية.

المصدرموقع "لكُم" المغربي، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

علاقة الملك محمد السادس بالإخوة زعيتر وغياباته في تقرير بريطاني مثير!

الهدهد

سبتة ومليلية.. قصة الخريطة المغربية التي أثارت غضب إسبانيا وتصريح مهين

حياتنا

مريم حسين تهين علم المغرب بإطلالة عارية بجانبه (فيديو)

الهدهد

قيادي في البوليساريو.. سبب وفاة النعمة سعيد الجماني المفاجئة في إسبانيا

الهدهد

“البطيخ الملوث” يثير رعب المغاربة.. البرلمان استجوب 3 وزراء والسلطات توضح

الهدهد

لتهديد الجزائر.. المغرب يستعين بسلاح إسرائيلي مُلطخ بدماء الفلسطينيين

حياتنا

إطلالة نادرة لابنة أخت الملك محمد السادس مع مولودتها الجديدة (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تكرر إهانتها لـ محمد السادس.. هل تعمدت هذه المرة وما هو سر إطلالتها الفاضحة؟ (شاهد)

تقارير

للا سلمى والمرض الغامض.. كيف غيّر عام 2018 حياة الملك محمد السادس؟

الهدهد

إبراهيم غالي يهدد محمد السادس على الملأ ويتوعد المغرب بهجمات مسلحة (فيديو)

الهدهد

غارق في الاستمتاع ولا يُبالي.. مشهد مثير لنجل الملك محمد السادس قد يستفز المغاربة (شاهد)

الهدهد

لن تعرفه.. صور نادرة لملك المغرب محمد السادس خلال سنوات مراهقته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ريال مدريد سيقدم عرضًا لا يقاوم لضم مبابي آخر أيام فترة الإنتقالات بهذا المبلغ

وفد أمني مصري في زامبيا.. هل يتم لملمة الفضيحة وما الذي سيقدمه السيسي في المقابل؟

سعودي يرمي الأموال على عروسه المصرية والمعازيم يتدافعون لالتقاطها

صاحبة سكن للطالبات تطالب العمانيين بمراقبة بناتهن وتكشفت عن أمور خطيرة (فيديو)

ملاكم عراقي يُؤدب سلوان موميكا حارق المصحف أمام السويديين (فيديو)

خطير.. مخطط محمد بن سلمان للاستيلاء على مساحة شاسعة من أراضي السعودية

علاقة الملك محمد السادس بالإخوة زعيتر وغياباته في تقرير بريطاني مثير!

جيني هيرموسو عارية مع كأس العالم بعد القبلة الساخنة مع روبياليس (شاهد)

طلبات للزواج من الأمير هاشم تنهال على الملكة رانيا بسبب هذه الصور رفقة الأميرة سلمى

“كأنه سعودي أبا عن جد”.. أحدث ظهور لكريستيانو رونالدو يلفت الأنظار (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC