الإثنين, أغسطس 21, 2023
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مصير وهوية شخصين تلصصا على السيدات داخل حمام أحد بنوك الكويت بطريقة ذكية (فيديو)

مواطنة كويتية عثرت على كاميرا هاتف داخل حمام النساء، سجلت قضية ضد البنك في مخفر الفردوس.

كتب خالد السعدي
مصير وهوية شخصين تلصصا على السيدات داخل حمام أحد بنوك الكويت بطريقة ذكية (فيديو)
شخصين تلصصا على السيدات داخل حمام أحد بنوك الكويت
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وطن- أثيرت ضجة في الكويت، بعد اكتشاف سيدة وجود كاميرا هاتف داخل حمام للنساء للتلصص عليهن، وذلك في أحد البنوك بمحافظة الفروانية.

وتداول ناشطون، على موقع إكس (تويتر سابقا)، مقطع فيديو يُوثّق لحظة العثور على الكاميرا التي خبأت بطريقة ماكرة وذكية جدا ومن الصعب عدم اكتشافها.

وجرى وضع هذه الكاميرا في هذا المكان ليتلصص على النساء داخل الحمام.

في غضون ذلك، قالت صحيفة “المجلس“، إن المواطنة التي عثرت على كاميرا هاتف داخل حمام النساء، سجلت قضية ضد البنك في مخفر الفردوس.

وأطلقت الصحيفة، تحذيرا للفتيات من وجود الكاميرات المخفية في الحمامات العمومية.

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وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على شخصين أحدهما عربي والآخر آسيوي، وضعا هاتفا محمولا في دورة مياه مخصصة للسيدات في أحد البنوك، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس“، (تويتر سابقا): “تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة الفروانية، من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة (إساءة استخدام هاتف)”.

وأضاف أن المتهمين وضعا هاتفا نقالا بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء في أحد البنوك في محافظة الفروانية في الكويت ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل قضية تحت رقم 2023/145 جنح الفردوس وإحالتهما الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

واقعة مماثلة

تزامن الكشف عن هذه الواقعة، مع أمر مماثل حيث أثار قرار تركيب كاميرات مراقبة خارج غرفة تغيير ملابس لاعبى ركوب الأمواج مخاوف من أنها قد توفر رؤية كاملة لدورات المياه والحمامات الخاصة بالنساء على أحد الشواطئ فى أستراليا.

وقالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانى، إن كاميرات المراقبة وُضعت فوق منطقة عالية من غرف التغيير في Cronulla’s Oak Park ، جنوب سيدنى، لمراقبة ظروف الأمواج في شاطئ شيلي.

ونشرت امرأة صورة للكاميرات على موقع “فيسبوك” قائلة، إنها لم يكن من الممكن تصديق ذلك إذا لم ترها بنفسها، وزعمت أنها مشيت للخارج ودخلت (من غرف التغيير) ثلاث مرات، للتأكد من أنها كانت تشاهد الكاميرات الأمنية بالفعل

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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