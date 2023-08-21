الإثنين, أغسطس 21, 2023
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رياضة

لابورت يُوقع مع النصر السعودي بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل عقده

لابورت سيلعب مع نادي النصر السعودي لمدة 3 مواسم كاملة

كتب فارس أبو شيحة
إيميرك لابورت
النصر السعودي يوقع مع لابورت
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وطن- أنهى نادي النصر السعودي صفقة التوقيع مع النجم الإسباني إيميرك لابورت 29 عاماً، بعقد يمتد حتى صيف 2026، قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” إيميرك لابورت إلى النصر السعودي، ها نحن!. تم التوصل إلى اتفاق من جانب للقدوم إلى النادي، براتب يزيد عن 20 مليون يورو.. حجز طبي”.

لابورت يوقع مع النصر السعودي

وتابع الإيطالي رومانو، ” سيوقع إيميرك لابورت حتى صيف 2026، مانشستر سيتي سيستلم طرد قريب يقدر ب30 مليون يورو”.

كما وختم تغريدته، ” سينضم أوتافيو ولابورت إلى صفوف النصر السعودي الأسبوع القادم”.

وكان النصر السعودي قد أبرم العديد من الصفقات القوية في سوق الانتقالات الصيفية، لعل أبرزها ساديو ماني وسيكو فوفانا وبروزوفيتش وغيرهم.

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مباراة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

وفي سياق آخر، يستعد فريق النصر السعودي (العالمي)، لخوض مباراة قوية فاصلة أمام شباب الأهلي الإماراتي، في منافسات دوري أبطال آسيا 2023.

كما وتوج فريق النصر السعودي ببطولة كأس العرب للأندية 2023، بعد فوزه على الهلال. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كان الهدفين من توقيع الدون رونالدو.

المدافع الإسباني لابورت
النصر السعودي ولابورت

لكن الفريق العالمي تعثر بعدها بخسارتين في منافسات الدوري السعودي روشن، أمام الاتفاق والتعاون خلال الأسابيع الماضية.

ويحتل النصر في المركز ال15 من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. بدون أي من النقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر برصيد 6 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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