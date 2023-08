لابورت يُوقع مع النصر السعودي بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل عقده

- Advertisement -

وطن- أنهى نادي النصر السعودي صفقة التوقيع مع النجم الإسباني إيميرك لابورت 29 عاماً، بعقد يمتد حتى صيف 2026، قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” إيميرك لابورت إلى النصر السعودي، ها نحن!. تم التوصل إلى اتفاق من جانب للقدوم إلى النادي، براتب يزيد عن 20 مليون يورو.. حجز طبي”.

وتابع الإيطالي رومانو، ” سيوقع إيميرك لابورت حتى صيف 2026، مانشستر سيتي سيستلم طرد قريب يقدر ب30 مليون يورو”.

كما وختم تغريدته، ” سينضم أوتافيو ولابورت إلى صفوف النصر السعودي الأسبوع القادم”.

Aymeric Laporte to Al Nassr, here we go! Agreement reached also on player side — salary in excess of $20m, medical booked 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr

Laporte will sign until June 2026.

Man City to receive package close to €30m.

🇵🇹🇪🇸 Otávio and Laporte will join Al Nassr next week. pic.twitter.com/aMKIEgX9PM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023