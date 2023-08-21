الإثنين, أغسطس 21, 2023
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حياتنا

“كأنه سعودي أبا عن جد”.. أحدث ظهور لكريستيانو رونالدو يلفت الأنظار (فيديو)

ظهر الأسطورة رونالدو، وهو يرتدي الثوب السعودي الأبيض في أحد شوارع المملكة العربية السعودية وقد حمل بيده حقيبة

كتب خالد الأحمد
كريستيانو رونالدو
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وطن- في مؤشر واضح على اندماجه في المجتمع السعودي على عكس ما زعمت وسائل إعلام غربية في الأشهر الماضية، ظهر النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر الحالي كريستيانو رونالدو، وهو يتجول مرتدياً الزي السعودي في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.

وظهر رونالدو إلى جانب شخص قرب حائط وهو يرتدي الثوب السعودي الأبيض وقد حمل بيده حقيبة، ويرى في مشهد تال وهو يتوجه إلى سيارته مع مرافقه.

إطلالة رونالدو بالزي السعودي تلقى تفاعلا

وأثار المقطع إعجاب الكثير من الجماهير الرياضية وتحديدا جماهير النصر عند مشاهدتهم لكريستيانو وهو يرتدي الزي السعودي.

مما ساهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحدهم “الأسطورة كاشخ بالثوب اليوم”.

فيما عقب صاحب حساب “بطل الدوري”: “لاعبون كثر يلبسون الثوب السعودي يأتون لاعبين أجانب ويخرجون عاشقين للمملكة”.

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وعقب آخر :” بدون محد يطلب منه و لحاله الله يهدي قلبه للإسلام”.

واستشهد “سام”، بمثل شعبي تعبيراً عن إعجابه بإطلالة النجم البرتغالي “الحلو حلو حتى لو قام من النوم”.

بينما عبر “بو عبد الرحمن” عن اعتقاده بأن الأسطورة رونالدو ينوي البقاء في المملكة السعودية حتى بعد انتهاء عقده”.

وقال “نوح” إن هذا المقطع “سيزعج كثيراً من الناس و”يبلطموا “أنفسهم بسببه”-في إشارة إلى منافسي نادي النصر- من الأندية المحلية.”

وجاء في تعليق آخر :”الصراحة مب طبيعي كنه من عيالنا مناسب عليه هالستايل القصة والثوب والمشية).

كريستيانو رونالدو بالزي السعودي
كريستيانو رونالدو بالزي السعودي

كأس الملك سلمان

وكان كريستيانو رونالدو (38 عاماً) قد قاد نادي النصر مؤخراً لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية كأس الملك سلمان 2023، على حساب نادي الهلال، إلا أن الفريق عجز عن تجنب سوء النتائج في بداية منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي غداً، في تصفيات بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

ويبحث العالمي على بطاقة العبور إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعبه وسط جماهيره.

وتقام القمة الخليجية على ملعب الأول بارك، وسط جماهير النصر وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وثلث مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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