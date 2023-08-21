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فضيحة في الكويت.. هذا ما حدث مع سيدة في حمام النساء في البنك وهرعت للشرطة (شاهد)

اقتراح ناشطون استخدام تطبيق “ديتيكتور”، أو تطبيق “فينغ” لاكتشاف كاميرات التجسس المزروعة في المكان

كتب رفيف عبدالله
فضيحة في الكويت.. هذا ما حدث مع سيدة في حمام النساء في البنك وهرعت للشرطة
فضيحة في الكويت
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وطن– عثرت مواطنة كويتية، على كاميرة تجسس مخفية في حمام النساء الخاص في أحد بنوك محافظة الفروانية جنوب الكويت.

وذكر حساب “المجلس” الإخباري المحلي، أن المواطنة اكتشفت وجود كاميرا أثناء دخولها حمام النساء.

قضية في المخفر

وعلى الفور، قامت المواطنة بتسجيل قضية ضد البنك في مخفر الفردوس.

وعلى إثر فضيحة هذا البنك، انطلقت تحذيرات للفتيات والنساء في الكويت، من وجود كاميرات تجسس مخفية في الحمامات العمومية.

فضيحة في الكويت
نص الخبر كما نشره حساب المجلس المحلي

وأثار الخبر غضباً واسعاً بين الناشطين، الذين طالبوا بفضح اسم البنك لمقاطعته، ومحاسبته.

كويتيون غاضبون

وجاء في التعليقات: “يجب ان تكون هناك عقوبة مشدده من سجن و غرامة مالية كبيرة.. هذه اعراض ناس وعوائل وكذلك تحمل من قام بهذا الفعل تعويض مالي وكذلك النشر حين الضبط والحكم عليه”.

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وكتب آخر: “لذلك نقول للنساء لا تدخلوا دورات المياه إلا مضطرين وإذا دخلتوا لاتنزعوا النقاب”.

ووافقهما ثالث الرأي: “وصلت لهدرجه المفروض البنك هذا يتسكر نهائيا.. وغير تحولهم للنيابة”.

وتخيل ناشط سيناريو ما حدث قائلا: “هذا الفعل اما موظفة رايحة فيها حاطته لزميلاتها.. او موظف بواسطة عامل النظافة يتجسس على الموظفات ، يمكن مديرة الفرع غاثته.. الله لايبلانا، زمن غريب”.

تطبيقات كاشفة

واقترح آخر استخدام تطبيق “ديتيكتور”، أو تطبيق “فينغ” لاكتشاف كاميرات التجسس المزروعة في المكان.

المصدررصد ومتابعة وطن

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