الإثنين, أغسطس 21, 2023
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رد فعل مذهل للمصلين الفلسطينيين في واقعة اقتحام مسجد عقربا (فيديو)

القرى المحيطة ببلدة حوارة، شهدت اعتداءات من قبل المستوطنين وعمليات التمشيط التي تجريها قوات الاحتلال بحثاً عن منفذ عملية إطلاق نار في حوارة

كتب خالد الأحمد
رد فعل مذهل للمصلين الفلسطينيين في واقعة اقتحام مسجد عقربا (فيديو)
اقتحام مسجد عقربا
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يوثق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في عقربا جنوب شرق نابلس وقت صلاة الفجر، وذلك ضمن عمليات البحث عن منفذ هجوم حوارة الأخير.

وأظهر الفيديو، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد وهم مدججون بأسلحتهم ويرتدون أحذيتهم، في مشهد استفزّ العرب والمسلمون.

ومع حجم الغضب من واقعة الاقتحام، فقد لفت الأنظار رد فعل المصلين الذين لم يهابوا الاقتحام، وأكملوا صلاتهم وقراءة القرآن، في رسالة بعدم الخوف من جرائم الاحتلال.

ووثق الفيديو، قوات الاحتلال وهم يخرجون ويدخلون المسجد أكثر من مرة، وبدت عليهم آثار الإحباط والفشل لعدم الوصول إلى هدفهم.

اعتداءات واسعة للمستوطنين في حوارة

يُشار إلى أن القرى المحيطة ببلدة حوارة، ومنها عقربا، شهدت أجواء صعبة جراء اعتداءات المستوطنين، وعمليات التمشيط التي تجريها قوات الاحتلال بحثاً عن منفذ عملية إطلاق نار في حوارة، التي قتل فيها مستوطنان.

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وعقب العملية، أغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز المحيطة في مدينة نابلس واقتحمت القرى والبلدات القريبة من حوارة.

كما وضعت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية وصادرت كاميرات تصوير من محال تجارية في بلدة عقربا، ونفذت أعمال بحث وتمشيط.

بجانب ذلك، شددت قوات الاحتلال من تعزيزاتها العسكرية ودفعت بجنودها إلى القرى والبلدات، حيث شهدت بلدة بيتا مواجهات عنيفة أصيب فيها عشرات المواطنين بالاختناق، وآخرون بقنابل الغاز.

كما اعتدى مستوطنون، على منازل ومركبات الفلسطينيين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وكثيرا ما تتعرض بلدات وقرى الضفة الغربية، المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية، لاعتداءات مكثفة من المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وحرق مزارعهم، وتدمير ممتلكاتهم.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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