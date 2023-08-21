ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة وتعادل أتلتيكو مدريد

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وطن- حقق فريق برشلونة الفوز النظيف على قادش بهدفين دون رد، وتعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي أمام ريال بيتيس بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2023.

وتمكن حامل اللقب برشلونة من الفوز على منافسه قادش، بعد تعثره بالتعادل السلبي في افتتاح مبارياته أمام خيتافي في منافسات الدوري الإسباني الأسبوع الماضي.

مباراة برشلونة ضد قادش

وسجل هدفي برشلونة في شباك مرمى الفريق المنافس قادش، بيدري في الدقيقة ال82 وفيران توريس في الدقيقة ال90+4.

كما وتفوق فريق برشلونة (البلوغرانا) على مستوى التسديدات أمام نظيره منافسه قادش، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة، مقابل 10 تسديدات للفريق المنافس قادش.

واستحوذ الفريق الكتالوني على الكرة بنسبة 75%، فيما وصلت استحواذ قادش بنسبة 25% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

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مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

وتعادل فريق أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس سلبياً بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان ريال بيتيس الأكثر تسديداً اتجاه شباك المرمى الفريق المنافس أتلتيكو مدريد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

ملخص تعادل ريال بيتيس و أتلتيكو مدريد 📺#RealBetisAtleti 0-0 pic.twitter.com/GG0cM64YFY — LALIGA (@LaLigaArab) August 20, 2023

كما ووصلت عدد تسديدات أتلتيكو مدريد إلى 5 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

وكان المتصدر ريال مدريد قد حقق الفوز الثمين على ألميريا، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة الثانية، على النحو الآتي:

ريال مدريد 6 نقاط.

فالنسيا 6 نقاط.

غيرونا 4 نقاط.

أتلتيكو مدريد 4 نقاط.

برشلونة 4 نقاط.

ريال بيتيس 4 نقاط.

رايو فاليكانو 3 نقاط.

أوساسونا 3 نقاط.

فياريال 3 نقاط.

أتلتيك بيلباو 3 نقاط.

قادش 3 نقاط.

ريال سوسيداد نقطتين.

لاس بالماس نقطة واحدة.

مايوركا نقطة واحدة.

سلتا فيغو نقطة واحدة.

خيتافي نقطة واحدة.

إشبيلية بدون نقاط.

ألافيس بدون نقاط.

غرناطة بدون نقاط.

ألميريا بدون نقاط.