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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة وتعادل أتلتيكو مدريد

ريال مدريد وفالنسيا يتصدران جدول ترتيب الدوري الإسباني مع ختام منافسات الجولة الثانية

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023
ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام منافسات الجولة الثانية
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وطن- حقق فريق برشلونة الفوز النظيف على قادش بهدفين دون رد، وتعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي أمام ريال بيتيس بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2023.

وتمكن حامل اللقب برشلونة من الفوز على منافسه قادش، بعد تعثره بالتعادل السلبي في افتتاح مبارياته أمام خيتافي في منافسات الدوري الإسباني الأسبوع الماضي.

مباراة برشلونة ضد قادش

وسجل هدفي برشلونة في شباك مرمى الفريق المنافس قادش، بيدري في الدقيقة ال82 وفيران توريس في الدقيقة ال90+4.

كما وتفوق فريق برشلونة (البلوغرانا) على مستوى التسديدات أمام نظيره منافسه قادش، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة، مقابل 10 تسديدات للفريق المنافس قادش.

واستحوذ الفريق الكتالوني على الكرة بنسبة 75%، فيما وصلت استحواذ قادش بنسبة 25% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

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فوز برشلونة على قادش
مباراة برشلونة وقادش

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

وتعادل فريق أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس سلبياً بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان ريال بيتيس الأكثر تسديداً اتجاه شباك المرمى الفريق المنافس أتلتيكو مدريد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

كما ووصلت عدد تسديدات أتلتيكو مدريد إلى 5 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

وكان المتصدر ريال مدريد قد حقق الفوز الثمين على ألميريا، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة الثانية، على النحو الآتي:

ريال مدريد 6 نقاط.

فالنسيا 6 نقاط.

غيرونا 4 نقاط.

أتلتيكو مدريد 4 نقاط.

برشلونة 4 نقاط.

ريال بيتيس 4 نقاط.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس
أتلتيكو مدريد ضد ريال بتيس في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو 3 نقاط.

أوساسونا 3 نقاط.

فياريال 3 نقاط.

أتلتيك بيلباو  3 نقاط.

قادش 3 نقاط.

ريال سوسيداد نقطتين.

لاس بالماس نقطة واحدة.

مايوركا نقطة واحدة.

سلتا فيغو نقطة واحدة.

خيتافي نقطة واحدة.

إشبيلية بدون نقاط.

ألافيس بدون نقاط.

غرناطة بدون نقاط.

ألميريا بدون نقاط.

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