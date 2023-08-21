بسمة بوسيل في وضع مريب مع مدربها.. حمالة صدر وهوت شورت فقط (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجدل بفيديو غريب مع مدربها، حين تلقت منه هدية خاصة بالرياضة.

وظهرت بسمة بوسيل بفيديو أعادت نشره عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على انستجرام، مرتدية هوت شورت رياضي، وحمالة صدر رياضية باللون الأسود.

حب متبادل

واستلمت طليقة تامر حسني هديتها من المدرب الرياضي، وكانت عبارة عن أوزان، وعبرت عن سعادتها قائلة: “أحب كور”، في إشارة إلى اسم النادي.

ونشر حساب النادي عبر انستجرام الفيديو مع تعليق: “نحن أيضاً نحبك بسمة”.

وسبق أن نشرت بسمة صوراً ظهرت فيها بملابس رياضية جريئة بصحبة مدربها.

جرأة بسمة بوسيل

ومنذ طلاقها من تامر، لاحظ الجمهور، أن بسمة أصبحت أكثر جرأة.

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وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني في 27 أبريل الماضي .

وأكد تامر الخبر مؤكداً أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.