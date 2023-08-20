الأحد, أغسطس 20, 2023
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الهدهد

ملاحقة منفذ عملية حوارة .. “المطلوب الأول” لإسرائيل بالضفة بات “شبحاً”!

مصادر عبرية تقول إنّ هناك تقدماً في مستوى التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية لكن لم يتم بعد القبض على منفذ عملية حوارة .

كتب أنس السالم
ملاحقة منفذ عملية حوارة
الاجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل ملاحقة منفذ عملية حوارة
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وطن – لا زالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تواصل ملاحقة منفذ عملية حوارة جنوب نابلس، عصر السبت، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وهما أب وابنه، داخل مغسلة سيارات في البلدة، وباتَ المنفذ هو “المطلوب الأول” لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وحاصرت قوات الاحتلال عدة بلدات جنوب شرق نابلس، وأعلنت بلدة بيتا منطقة عسكرية مغلقة في إطار ملاحقة منفذ عملية حوارة.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في بلدة عقربا جنوب نابلس، ونصبت القوات عدة حواجز على مداخل البلدة، وأجرت عمليات بحث في تسجيلات كاميرات المراقبة بالبلدة، حيث اقتحمت عشرات المنازل والمحال التجارية، وعاثت بها خرابا.

انتشار جيش الاحتلال في موقع عملية حوارة
انتشار جيش الاحتلال في موقع عملية حوارة

وحطّمت تلك القوات أبواب “سوبر ماركت” في عقربا وصادرت تسجيلات الكاميرات من داخله. بينما اقتحمت مسجد عمر بن الخطاب، في إطار البحث عن منفذ عملية حوارة.

منفذ عملية حوارة معروف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية

وبحسب موقع “ynet” العبريّ، فإن هناك تقدماً في مستوى التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية. لكن لم يتم بعد القبض على منفذ عملية حوارة .

وادعى الموقع، أن العملية حاليًا تتركز في قرية عقربا لوجود معلومات تشير لوجود المنفذ فيها.

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مكان مقتل اسرائيليين بعملية في حوارة
مكان مقتل اسرائيليين بعملية في حوارة

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن المنفذ معروف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وكذلك لأجهزة الأمن الفلسطينية، لكن لم يتم تحديد مكانه.

في حين قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، الأحد، إن قواته تعمل للوصول إلى منفذ الهجوم أمس “وتصفية الحساب معه”، معتبراً أن “يوم المنفذ أقرب مما يظن”. حسب تعبيره

لحظة تنفيذ عملية حوارة 

وأظهر مقطع فيديو لحظة تنفيذ عملية حوارة بإطلاق النار من نقطة صفر، من قِبَل منفذ العملية، على المستوطنين الذيْن كانا في مغسلة سيارات، والإجهاز عليهما، قبل انسحابه.

وتقرر الإفراج عن صاحب المغسلة الذي اعتقلته وعدد من العاملين لديه قوات الاحتلال بعد العملية، حيث تشير التقديرات إلى أن صاحب المغسلة والعمال لم يبلغوا منفذ العملية بوجود إسرائيليين في المكان.

ويتمّ التحقيق من قبل الاحتلال كذلك، في كيفية معرفة منفّذ العملية، أن اللذين قتلهما، هما يهوديان.

وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن منفذ العملية وصل إلى مغسلة السيارات سيرًا على الأقدام، وتحقق من هوية الإسرائيليين، قبل إطلاق النار عليهما، ثمّ انسحب من المكان. بحسب موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية

لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة
مكان تنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة

وقالت القناة 12 العبري إن عملية حوارة تم تنفيذها بمسدس من نقطة صفر. وقد أطلق المهاجم خمس رصاصات على المستوطنيْن، مما أدى إلى مقتلهما.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن المنفذ أطلق الرصاص تحت غطاء أصوات غسيل السيارات في حوارة. لذلك لم يسمع الجنود إطلاق النار ولم يصلوا للمكان.

المصدروسائل اعلام عبرية - وطن

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