“لفتة هاشمية وهدية خاصة”.. ما فعلته رجوة آل سيف حديث الأردنيين (شاهد)

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وطن- بعث الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الهاشمية الأردنية، رفقة زوجته الأميرة رجوة آل سيف ببرقية تهنئة لعروسين أردنيين بحفل زفافهما.

والعروسان هما المهندس عبد الله والدكتورة زينة بني هاني، وقد تفاعل كثيرون مع التهنئة الخاصة التي وصلتهم من ولي عهد الأردن وزوجته، التي جاء في نصّها “العروسان المهندس عبد الله والدكتورة زينة بني هاني حفظهما الله”، مصحوبة بباقة ورود بيضاء غاية في الجمال.

بدوره، ردّ عبد الله بني هاني على تهنئة ولي العهد الحسين بن عبد الله وزوجته الأميرة رجوة آل سيف، برسالة شكر جاء في نصّها “سيدي ولي العهد ربي يحفظك ويسعدك ويجير بخاطرك مثل ما فرحتنا وتذكرتنا، بيوم زفافنا.”

وتابع: “أجمل لحظات قبل ما تدخل لحفلة زفافك تتفاجئ بهدية جميلة من سمو ولي العهد والأميرة رجوة اقسم بالله عندي أياها بالدنيا كلها، وتركت في نفسي ونفس اهلي وأقاربي الأثر الكبير”.

“لفتة هاشمية مقدرة”

وأضاف “حقاً لفتة هاشمية مقدرة من صاحبي السمو الملكي أمير الشباب الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين المعظمين حفظهما الله ورعاهم بمناسبة زفافي”.

وتابع العريس بن هاني “بإسمي وأسم زوجتي شكراً سيدي أمير الشباب، شكراً سيدتي رجوة شكراً للهاشمين فهذا ديدنهم التواصل والقرب من الأردنيين. حفظ الله الأردن وربي يطول بعمر عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وملكة القلوب الملكة رانيا العبد الله المعظمين حفظهم الله ورعاهم”.

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والدكتور عبد الله بني هاني هو مدير عام مؤسسة “محافظتي” التي تأسست عام 2014، وتُعنى بتطوع ومشاركة الشباب، وتعمل على إعداد المشاريع والمبادرات للمساهمة في توعية الأفراد حول الأعمال الخيرية والتوعوية والتطوعية في المملكة.

“محافظتي“، وحسب ما تُعرّف نفسها عبر موقعها الرسمي، مؤسسة أردنية غيـر ربحيـة مرخصـة فـي دائـرة مراقبـة الشركات وزارة الصناعة والتجارة، تساهم في إعداد الكوادر الوطنية التي تسهم في توعيـة الفرد إلى مجتمع الثقافـة والمعرفـة وذلك مـن خلال المشاريـع والمبادرات والنشاطـات التـي تنفذ فـي المجتمعات وتتمحـور حـول الأعمال التطوعية والخيرية والتوعوية والثقافية.