الأحد, أغسطس 20, 2023
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داليدا خليل تحاول إغراء عمرو دياب في بيروت.. رقص وحركات مثيرة وفستان مفتوح (فيديو)

سبق أن نفت داليدا وجود علاقة بينها وبين الهضبة وأكدت أنها تحبه كفنان فقط مثل بقية جمهوره

كتب رفيف عبدالله
داليدا خليل تحاول إغراء عمرو دياب في بيروت.. حركات مثيرة وفستان مفتوح (فيديو)
عمرو دياب وداليدا خليل
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وطن– أثارت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، الشكوك مجدداً حول علاقتها بالفنان المصري عمرو دياب، بعد تصرفها في حفله ببيروت.

وظهرت داليدا خليل في حفلة الهضبة ببيروت وهي ترتدي فستاناً مثيراً باللون الأبيض أوف شولدر من جهة واحدة، وفتحة جانبية تكشف ساقها من الأسفل.

يا أنا يا لأ

ورقصت داليدا على أغنية “يا أنا يا لأ” التي افتتح بها عمرو دياب حفلته.

وعلقت الفنانة اللبنانية: “ليلة بيضاء.. بيروت البيضاء الجميلة.. الأسطورة الأول والوحيد”.

إغراء

لكن متابعو داليدا اتهموها بمحاولة إغراء عمرو دياب، لتصبح حبيبته بعد الفنانة المصرية دينا الشربيني.

وجاء في التعليقات: “لن تصبحي دينا الشربيني”.

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وكتب آخر: “دينا الشربيني 2.. واضح إنها تحبه”.

وقالت ثالثة: “دليدا اكيد عشيقة عمر الجديدة.. بس خلي بالك”.

لكن سبق أن نفت داليدا وجود علاقة بينها وبين الهضبة، وأكدت أنها تحبه كفنان فقط مثل بقية جمهوره.

المصدررصد ومتابعة وطن

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