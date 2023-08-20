بسمة بوسيل تتعرى مع صديقاتها في مشهد مثير (فيديو)

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وطن– استمتعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، بآخر لحظات الصيف مع صديقاتها وأبناءها بإطلالات جريئة.

وارتدت بسمة بوسيل ملابس جريئة ما بين بيكيني وكاش مايوه، تماماً مثل صديقاتها في مقاطع جريئة.

مايوهات جريئة

حيث ظهرن أربع فتيات بينهن بسمة بوسيل بمايوهات جريئة.

كما ظهرن بنات تامر حسني وابنه الوحيد، مع والدتهن وأصدقائها.

ومنذ طلاقها من تامر حسني لاحظ الجمهور، أن بسمة أصبحت أكثر جرأة.

بيكيني أحمر

سبق أن ظهرت الفنانة المغربية في لحظة استجمام مع ابنتيها وابنها، في حمام السباحة مرتدية بيكيني أحمر.

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هذه اللقطة فتحت النار على بسمة بوسيل من قبل الجمهور، وجاء في التعليقات: “عري عري كمان يمكن تامر يرجع”.