الأحد, أغسطس 20, 2023
الرئيسيةرياضةالأول في تاريخه.. إنتر ميامي يُتوج بكأس الدوريات الأمريكي تحت قيادة ميسي...
رياضة

الأول في تاريخه.. إنتر ميامي يُتوج بكأس الدوريات الأمريكي تحت قيادة ميسي (شاهد)

ميسي يتوج بأول ألقابه مع إنتر ميامي الأمريكي وال44 في تاريخ مشواره الكروي

كتب فارس أبو شيحة
إنتر ميامي
احتفال إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي الأول في تاريخه
- Advertisement -

وطن- تُوج فريق إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات الأمريكي الأول في تاريخه، تحت قيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوزه على ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجة 10-9، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم في نتيجة المباراة داخل مرمى شباك الخصم ناشفيل في الدقيقة ال23.

تتويج إنتر ميامي بكأس الدوريات الأمريكي

وأدرك فريق ناشفيل هدف التعادل عند الدقيقة ال57، عن طريق اللاعب فافا بيكولت.

كما ونجح فريق إنتر ميامي الأمريكي من تحقيق الفوز على نظيره ناشفيل في المباراة بركلات الترجيح، بنتيجة 10-9.

وقاد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، إلى التتويج بأول ألقابه للنادل الأمريكي وال44 في تاريخ مسيرته حتى يومنا هذا.

- Advertisement -

وتفوق فريق ناشفيل رغم فشله في التتويج باللقب على مستوى التسديدات تجاه مرمى إنتر ميامي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة، مقابل 6 تسديدات فقط للفائز باللقب الأول في تاريخه إنتر ميامي.

كما واستحوذ إنتر ميامي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 59%، فيما وصل استحوذ الفريق المنافس ناشفيل في المباراة بنسبة 41%.

تشكيلة إنتر ميامي ضد ناشفيل

ولعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة أمام ناشفيل بتشكيلة أساسية في نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكي، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: يدلين، سيرهي كريفتسوف، كمال ميلر، جوردي ألبا.

ميسي
ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوريات الأمريكي

خط الوسط: بنيامين كريماشي، بوسكيتس، أرويو.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوزيف مارتينيز، روبرت تايلور.

وسيلتقي ميسي وزملائه في إنتر ميامي بعد حصد اللقب. الأول للفريق في كأس الدوري الأمريكي، أمام منافسه سينسيناتي، الخميس، في دور النصف النهائي من منافسات كأس لاماهانت على ملعب (تي كيو إل).

المصدروطن + إنتر ميامي تويتر + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي بعد فوزه على فيلادلفيا بالرباعية (فيديو)

حياتنا

بالرقص.. ميسي وزوجته يحتفلان بتأهل إنتر ميامي لربع نهائي كأس الرابطتين (شاهد)

رياضة

رباعية نظيفة.. إنتر ميامي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

رياضة

البرغوث ميسي يقود إنتر ميامي لدور ال8 في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس والتشكيلة في كأس الدوريات الأمريكي

رياضة

هدفين من توقيع ميسي.. إنتر ميامي يفوز على أورلاندو سيتي بالثلاثة (شاهد)

حياتنا

الجمهور الأمريكي يحاصر ميسي أمام أحد المتاجر وصراخ هستيري (فيديو)

حياتنا

بسبب فخذيها.. لاعبة أرجنتينية عاشقة لرونالدو تقع في أزمة.. ما علاقة ميسي؟

رياضة

سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوزٍ جديد على أتالانتا يونايتد (شاهد)

رياضة

على طريقة زيدان.. المكسيكي بوليدو ينطح منافسه أرضاً في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

حياتنا

في ليلة تألق ميسي .. زوجة بيكهام في أحضانه احتفالاً بفوز إنتر ميامي (شاهد)

رياضة

على بصمته الخاصة كالعادة.. شاهد روعة هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نجم مانشستر سيتي لابورت يقترب من التوقيع مع النصر السعودي

ضغوط تمارسها سيدة فلسطينية تشعل الجدل حول خليفة عباس على رأس السلطة.. ما القصة؟

فيلم إباحي وسط بغداد يثير غضب العراقيين (فيديو)

مهرب لبناني يفتح خزائن أسرار عمليات تهريب المهاجرين ويفضح رشاوى أجهزة الأمن

مناشدة أخيرة من مصري – تركي معتقل في السعودية قبل إعدامه أو ترحيله.. ما قصته؟

مشجع مصري حديث السعوديين بسبب “غفلة” حارس نادي النصر (فيديو)

نحرها أمام رضيعتها.. جزار مصري ذبح زوجته كما يذبح البهائم وتفاصيل صادمة!

طائرة الوليد بن طلال تنقل نيمار إلى السعودية .. سعرها خيالي وما بداخلها لا يُوصف! (شاهد)

“إن كنت رجلا”.. ناشط علوي يتحدى بشار الأسد ويفضح زوجته أسماء (فيديو)

وفاة مأساوية لأردني في السلطنة.. افتدى ابنه بنفسه وإجازة تحولت لكابوس (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC