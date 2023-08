الأول في تاريخه.. إنتر ميامي يُتوج بكأس الدوريات الأمريكي تحت قيادة ميسي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تُوج فريق إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات الأمريكي الأول في تاريخه، تحت قيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوزه على ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجة 10-9، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم في نتيجة المباراة داخل مرمى شباك الخصم ناشفيل في الدقيقة ال23.

وأدرك فريق ناشفيل هدف التعادل عند الدقيقة ال57، عن طريق اللاعب فافا بيكولت.

كما ونجح فريق إنتر ميامي الأمريكي من تحقيق الفوز على نظيره ناشفيل في المباراة بركلات الترجيح، بنتيجة 10-9.

وقاد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، إلى التتويج بأول ألقابه للنادل الأمريكي وال44 في تاريخ مسيرته حتى يومنا هذا.

وتفوق فريق ناشفيل رغم فشله في التتويج باللقب على مستوى التسديدات تجاه مرمى إنتر ميامي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة، مقابل 6 تسديدات فقط للفائز باللقب الأول في تاريخه إنتر ميامي.

The champs are here. 🏆 pic.twitter.com/13FlQs2rMA

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023