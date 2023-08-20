الأحد, أغسطس 20, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب غاضبة جداً بسبب فتاة أثداءها صغيرة مثلها (فيديو)

تقول الفتاة بالفيديو الذي أغضب ابنة عمرو دياب إنها بشعة وتطلب ممن يحبها ألا يكذب عليها ويخبرها بأنها جميلة لأنها ليست كذلك

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب غاضبة جداً بسبب فتاة أثداءها صغيرة مثلها (فيديو)
جنا دياب
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وطن– دافعت جنا دياب، ابنة عمرو دياب، عن فتاة تعرضت للتنمر بسبب شكلها وحجم أثدائها.

وأعادت ابنة عمرو دياب نشر فيديو الفتاة عبر حسابها على انستجرام، والتي تقول فيه إنها بشعة، وتطلب ممن يحبها ألا يكذب عليها ويخبرها بأنها جميلة لأنها ليست كذلك حسب تعبيرها.

عمليات تجميل

وتكمل الفتاة: “فعلت كل ما بوسعي لأبدو جميلة.. غيرت شعري، وطريقة ملابسي، ووضعت مساحيق التجميل.. وحتى عمليات التجميل”.

وعبرت جنا دياب عن غضبها بسبب ما تعرضت له الفتاة من تنمر أحبطها إلى هذا الحد.

وكتبت: ” لقد شاهدت للتو هذا الفيديو وكنت حزينة للغاية لما سمعته. يرجى من الجميع أن يكونوا لطفاء مع بعضهم البعض وأن يكونوا لطفاء مع أنفسهم”.

معايير الجمال

وتابعت: “لا ينبغي أن يشعر أي شخص في العالم بهذه الطريقة. هذه الفتاة الصغيرة ، مثل كثيرين ، تخضع للتدقيق بسبب عدم ملاءمة مجتمعاتنا لمعايير الجمال. عيون كبيرة ، وأنف صغير ، وشفاه كبيرة ، وشعر طويل كثيف.  وخصر نحيف ومؤخرة كبيرة، وثدي ضخم”.

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وأردفت جنا دياب: “لقد التقيت بالعديد من الأشخاص في حياتي الذين لا يتناسبون مع فكرة الجمال هذه ، وما زلت أعتبرهم جذابين / جميلين بشكل لا يصدق. لماذا يتم التفكير في كل شيء وتخطيطه ، لماذا لا يمكن الشعور بالجمال فقط؟”.

توقفوا

وطالبت ابنة عمرو دياب الجميع بالتوقف عن تحليل الجسد وقياس ميزات الناس وأحجامهم. والتصرف كبشر لنكون قادرين على الشعور بوجود الناس وروحهم.

واستطردت: “سترى جمالهم من خلال الشعور بهم. نحن بشر ، ولسنا روبوتات ، ولسنا خطوطًا مستقيمة ، ولسنا رموزًا ، ولسنا كائنات كاملة.. اسمح لنفسك برؤية الجمال الحقيقي للناس والجمال الخاص بك”.

واختتمت جنا: “اسمح لنفسك برؤية جمالها من خلال التعرف على ما بداخلها.. إنها جميلة وأنت كذلك”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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